Βρετανία: Η στιγμή που το ψηφιακό μπλακ άουτ «χτύπησε» το Sky news – «Φυσικά και δεν είμαστε στον αέρα» – Βίντεο

Το παγκόσμιο μπλακ άουτ στα συστήματα της Microsoft που σημειώθηκε νωρίτερα επηρέασε και τα τηλεοπτικά κανάλια παγκοσμίως, με… θύμα το Sky News στη Βρετανία.

Το δημοφιλές βρετανικό μέσο βρέθηκε εκτός μετάδοσης για τρεις ολόκληρες ώρες, λόγω του συγκεκριμένου μπλακ άουτ.

Sky News goes off air. The first time in its history? #SkyNews #ITOutage pic.twitter.com/a9qwSJcxxM

— Tom Sykes (@TomSykesMedia) July 19, 2024