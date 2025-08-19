Βρετανία: Αστυνομικός έκλεψε γυναικείο εσώρουχο κατά την διάρκεια έρευνας – Δείτε βίντεο

Enikos Newsroom

διεθνή

Βρετανία: Αστυνομικός έκλεψε γυναικείο εσώρουχο κατά την διάρκεια έρευνας – Δείτε βίντεο

Την στιγμή που ένας αστυνομικός εν υπηρεσία, στην Βρετανία,  κλέβει τα εσώρουχα μιας γυναίκας ενώ κάνει έρευνα στο σπίτι της κατέγραψε η κάμερα ασφαλείας.

Ο αστυνομικός του τμήματος στο Hertfordshire Constabulary, Marcin Zielinski, 27 ετών, φυλακίστηκε για τέσσερις μήνες αφού παραδέχτηκε ότι έκλεψε τα εσώρουχα της γυναίκας από το ακίνητο στις 12 Σεπτεμβρίου 2024.

Το υλικό από την κάμερα δείχνει τον αστυνομικό να ψάχνει τα πράγματα της γυναίκας πριν στρέψει την προσοχή του σε μια συρταριέρα. Στη συνέχεια παίρνει το εσώρουχο της γυναίκας από το δεύτερο συρτάρι και το βάζει στην πίσω τσέπη του πριν φύγει από την κρεβατοκάμαρα.

Ο Zielinski, καταδικάστηκε από την υπηρεσία του η οποία χαρακτήρισε την συμπεριφορά του ως μια “θεμελιώδη προδοσία του κοινού”. Ο ίδιος δήλωσε ένοχος σε μία κατηγορία για κλοπή και μία κατηγορία για δωροδοκία/ακατάλληλη άσκηση αστυνομικών εξουσιών και προνομίων από αστυφύλακα, όταν εμφανίστηκε στο δικαστήριο.

Στην δίκη ακούστηκε ότι ο Zielinski έκλεψε το εσώρουχο ενώ πραγματοποιούσε έρευνα βάσει του άρθρου 32 σε ένα σπίτι στις 12 Σεπτεμβρίου του περασμένου έτους. Η γυναίκα που ζούσε στο σπίτι είχε συλληφθεί σε σχέση με άσχετη υπόθεση και αργότερα αφέθηκε ελεύθερη χωρίς να ληφθούν περαιτέρω μέτρα.

Ο Zielinski παραιτήθηκε από το Σώμα ενώ βρισκόταν υπό έρευνα τον Νοέμβριο του 2024.

Η βοηθός αστυνομικού διευθυντή στο τμημα του Hertfordshire Constabulary, η Genna Telfer, δήλωσε: “Ο Zielinski απογοήτευσε το κοινό του Hertfordshire, την αστυνομική υπηρεσία στο σύνολό της και τους πρώην συναδέλφους του, οι οποίοι δρουν με επαγγελματισμό και ακεραιότητα.

“Η εγκληματική του συμπεριφορά βλάπτει τη φήμη της αστυνομίας και αποτελεί θεμελιώδη προδοσία του κοινού και των αξιών που πρεσβεύει η αστυνομική υπηρεσία”.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ροχαλητό: Αρχαία θεραπεία μπορεί να το αντιμετωπίσει χωρίς φάρμακα, σύμφωνα με νέα μελέτη

Έκκληση για δωρεά αίματος από τους ασθενείς με Μεσογειακή Αναιμία

Κικίλιας: Εντατικοί έλεγχοι και αυστηρά πρόστιμα για την ασφάλεια στη φόρτωση πλοίων

Τσάπαλος: Τι δήλωσε για τους ελέγχους στις παραλίες

Apple: Τρεις ασυνήθιστες ανακοινώσεις προϊόντων που περιμένουμε αυτό το φθινόπωρο

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
22:57 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Ουκρανία: Γιατί ο χάρτης στο Οβάλ Γραφείο καθόρισε την άποψη του Τραμπ για τον πόλεμο – Οι ενστάσεις του Ζελένσκι και ο διακαής πόθος του Πούτιν

Η Ρωσία έχει καταλάβει το ένα πέμπτο της Ουκρανίας και ένας μεγάλος χάρτης που έδειχνε την περ...
22:15 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Νοσηλεύτρια έβαλε κρέμα αποτρίχωσης στο σαμπουάν της πρώην της – Την εκδικήθηκε επειδή χρησιμοποιούσε τα αγαπημένα της καλλυντικά

Μια ευφάνταστη και μοχθηρή υπόθεση εκδίκησης εκδικάστηκε στη Βρετανία, όπου μια νοσηλεύτρια πα...
21:42 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

ΗΠΑ: Σε εξέλιξη τα σχέδια για συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι – Τι είπε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου για τις στρατιωτικές επιλογές του Τραμπ

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, στις ΗΠΑ, η Καρολάιν Λέβιτ δήλωσε την Τρίτη ότι ο Ρώσος π...
21:28 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Κομισιόν: Η Ευρώπη θα εκπαιδεύσει Ουκρανούς στρατιώτες και θα επιβάλλει νέες κυρώσεις στην Ρωσία – Ο ρόλος της Ιαπωνίας

Η αντιπρόεδρος της Κομισιόν,  Κάγια Κάλλας, δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βοηθήσει στην εκπα...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο