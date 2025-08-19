Βρετανία: Αστυνομικός έκλεψε γυναικείο εσώρουχο κατά την διάρκεια έρευνας – Δείτε βίντεο

Την στιγμή που ένας αστυνομικός εν υπηρεσία, στην Βρετανία, κλέβει τα εσώρουχα μιας γυναίκας ενώ κάνει έρευνα στο σπίτι της κατέγραψε η κάμερα ασφαλείας.

Ο αστυνομικός του τμήματος στο Hertfordshire Constabulary, Marcin Zielinski, 27 ετών, φυλακίστηκε για τέσσερις μήνες αφού παραδέχτηκε ότι έκλεψε τα εσώρουχα της γυναίκας από το ακίνητο στις 12 Σεπτεμβρίου 2024.

Το υλικό από την κάμερα δείχνει τον αστυνομικό να ψάχνει τα πράγματα της γυναίκας πριν στρέψει την προσοχή του σε μια συρταριέρα. Στη συνέχεια παίρνει το εσώρουχο της γυναίκας από το δεύτερο συρτάρι και το βάζει στην πίσω τσέπη του πριν φύγει από την κρεβατοκάμαρα.

Ο Zielinski, καταδικάστηκε από την υπηρεσία του η οποία χαρακτήρισε την συμπεριφορά του ως μια “θεμελιώδη προδοσία του κοινού”. Ο ίδιος δήλωσε ένοχος σε μία κατηγορία για κλοπή και μία κατηγορία για δωροδοκία/ακατάλληλη άσκηση αστυνομικών εξουσιών και προνομίων από αστυφύλακα, όταν εμφανίστηκε στο δικαστήριο.

Στην δίκη ακούστηκε ότι ο Zielinski έκλεψε το εσώρουχο ενώ πραγματοποιούσε έρευνα βάσει του άρθρου 32 σε ένα σπίτι στις 12 Σεπτεμβρίου του περασμένου έτους. Η γυναίκα που ζούσε στο σπίτι είχε συλληφθεί σε σχέση με άσχετη υπόθεση και αργότερα αφέθηκε ελεύθερη χωρίς να ληφθούν περαιτέρω μέτρα.

Ο Zielinski παραιτήθηκε από το Σώμα ενώ βρισκόταν υπό έρευνα τον Νοέμβριο του 2024.

Η βοηθός αστυνομικού διευθυντή στο τμημα του Hertfordshire Constabulary, η Genna Telfer, δήλωσε: “Ο Zielinski απογοήτευσε το κοινό του Hertfordshire, την αστυνομική υπηρεσία στο σύνολό της και τους πρώην συναδέλφους του, οι οποίοι δρουν με επαγγελματισμό και ακεραιότητα.

“Η εγκληματική του συμπεριφορά βλάπτει τη φήμη της αστυνομίας και αποτελεί θεμελιώδη προδοσία του κοινού και των αξιών που πρεσβεύει η αστυνομική υπηρεσία”.