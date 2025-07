Βρετανία: 20 χρόνια από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Λονδίνο – Η μέρα που βύθισε τη χώρα στο πένθος

Η Βρετανία θυμάται σήμερα τις επιθέσεις της 7ης Ιουλίου 2005 στο Λονδίνο, με τον βασιλιά Κάρολο να καλεί τους πολίτες να παραμείνουν ενωμένοι «ενάντια σε αυτούς που θα επιδιώξουν να μας διχάσουν» και τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ υπογραμμίζει ότι οι Βρετανοί «ήταν ενωμένοι τότε και είναι ενωμένοι τώρα».

Το πρωί της 7ης Ιουλίου 2005 τέσσερις Βρετανοί ισλαμιστές, εμπνευσμένοι από την αλ Κάιντα, πυροδότησαν εκρηκτικούς μηχανισμούς σε τρεις συρμούς του μετρό και ένα διπλό λεωφορείο την ώρα αιχμής στο κέντρο του Λονδίνου, προκαλώντας τον θάνατο 52 ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσότερων από 700.



Είκοσι χρόνια αργότερα «σκεφτόμαστε με βαθιά θλίψη τους 52 αθώους που σκοτώθηκαν σε αυτές τις παράλογες πράξεις κακού και τον διαρκή πόνο των συγγενών τους», τόνισε σε ανακοίνωσή του ο βασιλιάς Κάρολος.

«Το πνεύμα ενότητας ήταν αυτό που βοήθησε το Λονδίνο και το έθνος μας να γιατρευτεί», πρόσθεσε, εκτιμώντας ότι οι επιθέσεις κατέδειξαν τη σημασία «να χτίσουμε μια κοινωνία όπου οι άνθρωποι κάθε θρησκείας και καταγωγής μπορούν να ζουν μαζί με αμοιβαίο σεβασμό και κατανόηση».

«Αυτοί που προσπάθησαν να μας διχάσουν απέτυχαν. Ήμασταν ενωμένοι τότε και είμαστε ενωμένοι τώρα ενάντια στο μίσος και υπέρ των αξιών που μας καθορίζουν: την ελευθερία, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου», επεσήμανε ο Κιρ Στάρμερ.

Ο Βρετανός Πρωθυπουργός απέτισε φόρο τιμής «στη γενναιότητα των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, στη δύναμη των επιζώντων και στην ενότητα των Λονδρέζων έναντι του τρόμου».

Since 2000 there have been 100 terrorist murders in Britain, 97 committed by Muslims. Twenty years ago on 7 July 2005 four Muslims exploded homemade bombs in London, killing 52 people of 18 nationalities. As described by AI @grok.

Timeline of Attacks:

8:49 a.m. Aldgate Station… pic.twitter.com/lJ7vsXTrks

— David Atherton (@DaveAtherton20) July 5, 2025