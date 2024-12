Βραζιλία: Τουλάχιστον 38 οι νεκροί από τη σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό σύμφωνα με νεότερο απολογισμό

Η Βραζιλία θρηνεί τα θύματα ενός από τα πλέον πολύνεκρα τροχαία δυστυχήματα των τελευταίων δεκαετιών, καθώς τουλάχιστον 38 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό στην πολιτεία Μίνας Ζεράις. Το δυστύχημα συνέβη όταν μπλοκ γρανίτη έπεσε από το φορτηγό, προκαλώντας την τραγωδία.

Σύμφωνα με την αστυνομία, εννέα τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονται ο οδηγός του λεωφορείου και τουλάχιστον ένα παιδί. Οι πυροσβέστες, οι οποίοι χρειάστηκαν γερανό για την ανάσυρση των σορών, δήλωσαν ότι πολλά από τα θύματα ήταν απανθρακωμένα, δυσχεραίνοντας τη διαδικασία ταυτοποίησης.

🚨A tragédia que marcou a manhã deste sábado (21) na BR-116, em Teófilo Otoni, Minas Gerais, já é considerada um dos acidentes rodoviários mais fatais dos últimos anos no estado. O número de mortos subiu para 37, segundo informações.

Όπως αναφέρεται, το δυστύχημα προκλήθηκε όταν ένα μπλοκ γρανίτη έπεσε από το φορτηγό και χτύπησε το λεωφορείο που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα. Ένα άλλο όχημα προσέκρουσε στο πίσω μέρος του φορτηγού, αλλά οι επιβαίνοντες του συγκεκριμένου οχήματος επέζησαν, με σοβαρά τραύματα.

Η πυρκαγιά που ξέσπασε μετά τη σύγκρουση συνέβαλε στο μέγεθος της τραγωδίας, με τα συντρίμμια να αποτελούν μακάβρια απόδειξη της σφοδρότητας του ατυχήματος. Εκπρόσωπος της πυροσβεστικής ανέφερε ότι η διαδικασία αναγνώρισης των θυμάτων θα είναι χρονοβόρα λόγω της κατάστασης των σορών.

Ο Πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, εξέφρασε τη θλίψη του μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ: «Προσεύχομαι για τις οικογένειες των περισσότερων από 30 θυμάτων του δυστυχήματος στην Τεόφιλο Οτόνι της Μίνας Ζεράις. Προσεύχομαι για την ανάρρωση των επιζώντων αυτής της τρομερής τραγωδίας».

Η Βραζιλία κατατάσσεται τρίτη παγκοσμίως σε θανάτους από τροχαία, πίσω από την Ινδία και την Κίνα, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Το πρόσφατο δυστύχημα έρχεται να προστεθεί σε μια μακρά λίστα θανατηφόρων τροχαίων, όπως το περιστατικό στα τέλη Νοεμβρίου στην πολιτεία Αλαγκόας, όπου 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν λεωφορείο έπεσε σε γκρεμό.

Lamento imensamente e envio minhas orações aos familiares das mais de 30 vítimas fatais do acidente em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Rezo pela recuperação dos sobreviventes dessa terrível tragédia. A Polícia Rodoviária Federal está no local do acidente, e o governo federal se…

— Lula (@LulaOficial) December 21, 2024