Βουλγαρία: Χιλιάδες πολίτες στους δρόμους κατά της απερχόμενης κυβέρνησης και της διαφθοράς

  • Στους δρόμους βγήκαν χιλιάδες πολίτες στη Βουλγαρία, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην απερχόμενη κυβέρνηση. Ζητούν δίκαιες εκλογές και μεταρρυθμίσεις στο δικαστικό σύστημα για την αντιμετώπιση της εκτεταμένης διαφθοράς.
  • Ο πρωθυπουργός Ρόσεν Ζελιάσκοφ παραιτήθηκε την περασμένη εβδομάδα ύστερα από εβδομάδες διαδηλώσεων κατά της διαφθοράς. Ο πρόεδρος Ρούμεν Ράντεφ έχει διαβουλεύσεις με τα κόμματα για τον σχηματισμό κυβέρνησης, αλλιώς θα προκηρύξει εκλογές.
  • Οι κινητοποιήσεις σημειώθηκαν καθώς η Βουλγαρία προετοιμάζεται για την υιοθέτηση του ευρώ από την 1η Ιανουαρίου. Η χώρα έχει διεξαγάγει εκλογές επτά φορές τα τελευταία τέσσερα χρόνια, καθώς καμία κυβέρνηση δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τη θητεία της.
Enikos Newsroom

διεθνή

Στους δρόμους βγήκαν το βράδυ της Πέμπτης, χιλιάδες πολίτες στη Βουλγαρία, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην απερχόμενη κυβέρνηση ζητώντας δίκαιες εκλογές, καθώς και μεταρρυθμίσεις στο δικαστικό σύστημα για την αντιμετώπιση της εκτεταμένης διαφθοράς που πλήττει τη χώρα, το φτωχότερο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι κινητοποιήσεις σημειώθηκαν στην πρωτεύουσα Σόφια, αλλά και σε άλλες πόλεις, καθώς η Βουλγαρία προετοιμάζεται για την υιοθέτηση του ευρώ από την 1η Ιανουαρίου.

Η απερχόμενη κυβέρνηση, η οποία ανέλαβε την εξουσία τον Ιανουάριο, κατάρτιζε σχεδιασμούς για τη μετάβαση στο ευρώ, αλλά ο πρωθυπουργός Ρόσεν Ζελιάσκοφ παραιτήθηκε την περασμένη εβδομάδα ύστερα από εβδομάδες διαδηλώσεων κατά της διαφθοράς και του σχεδίου προϋπολογισμού που προέβλεπε αυξήσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.

«Τα πάντα σε αυτήν (την κυβέρνηση) είναι θρασύτατα. Αναίσχυντα. Η αλαζονική συμπεριφορά χαρακτηρίζει αυτήν την κυβέρνηση», δήλωσε ο 48χρονος Σισμάν Νικόλοφ. «Η κοινωνία δεν σέβεται όσους θεωρούν πως είναι υπεράνω των υπολοίπων», συμπλήρωσε.

«Όταν κλέβεις διαρκώς, μάλλον πιστεύεις πως είσαι υπεράνω όλων. Για ανθρώπους που είναι αλαζόνες και δεν έχουν ίχνος ντροπής, δεν μπορώ να έχω σεβασμό ή να ταυτιστώ μαζί τους», λέει η 21χρονη φοιτήτρια Καλίνα Γιουρούκοβα.

Ο Βούλγαρος πρόεδρος Ρούμεν Ράντεφ έχει διαβουλεύσεις με τα κόμματα. Αν δεν καρποφορήσουν οι συνομιλίες για τον σχηματισμό κυβέρνησης, θα διορίσει υπηρεσιακό πρωθυπουργό και θα προκηρύξει εκλογές.

Στη Βουλγαρία έχουν διεξαχθεί εκλογές επτά φορές τα τελευταία τέσσερα χρόνια καθώς καμιά κυβέρνηση δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τη θητεία της.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters

