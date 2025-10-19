Βοσνία – Ερζεγοβίνη: Η Άνα Τρίσιτς Μπάμπιτς διορίστηκε υπηρεσιακή πρόεδρος της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας

Enikos Newsroom

διεθνή

ΑΝΝΑ ΤΡΙΣΙΤΣ ΜΠΑΜΙΤΣ

Το κοινοβούλιο της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας διόρισε το Σάββατο (18/10) την Άνα Τρίσιτς Μπάμπιτς υπηρεσιακή πρόεδρο, σφραγίζοντας έτσι την καθαίρεση του Μίλοραντ Ντόντικ, ο οποίος καταδικάστηκε στις 26 Φεβρουαρίου σε φυλάκιση ενός έτους και απαγόρευση άσκησης δημόσιου αξιώματος για έξι χρόνια.

Βοσνία-Ερζεγοβίνη: Προειδοποιήσεις ΟΗΕ για απόσχιση της Σερβικής Δημοκρατίας – «Η σοβαρότερη πολιτική κρίση»

Η Τρίσιτς Μπάμπιτς, σύμμαχος του Ντόντικ, θα κατέχει προσωρινά το αξίωμα μέχρι τη διεξαγωγή νέων προεδρικών εκλογών στη Σερβική Δημοκρατία της Βοσνίας στις 23 Νοεμβρίου.

Το κοινοβούλιο ακύρωσε επίσης πολλούς από τους αποσχιστικούς νόμους που ψηφίστηκαν τους τελευταίους μήνες αφότου ο Ντόντικ κατηγορήθηκε ότι δεν σεβάστηκε τις αποφάσεις του Ύπατου Αρμοστή – αρμοδιότητα του οποίου είναι η τήρηση της ειρηνευτικής συμφωνίας του Ντέιτον – και του Συνταγματικού Δικαστηρίου.

Ο Μίλοραντ Ντόντικ, φιλορώσος εθνικιστής που επιθυμεί την απόσχιση της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας και την ένωσή της με τη Σερβία, είχε αρνηθεί να παραιτηθεί και άσκησε έφεση κατά της καταδικαστικής απόφασης.

Σε βάρος του έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ και τη Βρετανία για εμπόδια στην εφαρμογή των όρων της ειρηνευτικής συμφωνίας του Ντέιτον η οποία τερμάτισε τον πόλεμο της Βοσνίας (1992-1995), καθώς και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες που θεωρούν ότι η αυτονομιστική πολιτική του θέτει σε κίνδυνο την ειρήνη και τη σταθερότητα στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

Μετά το τέλος του πολέμου, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη είναι χωρισμένη σε δύο αυτόνομες οντότητες, την Σερβική Δημοκρατία (Republika Srpska) και την Κροατομουσουλμανική Ομοσπονδία που συνδέονται μεταξύ τους μέσω της κεντρικής κυβέρνησης. Με το πέρασμα των ετών, οι αρμοδιότητες της κεντρικής κυβέρνησης ενισχύθηκαν, εις βάρος των οντοτήτων και συχνά κατόπιν πιέσεων από τη Δύση.

ΠΗΓΕΣ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

