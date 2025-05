Βοσνία-Ερζεγοβίνη: Προειδοποιήσεις ΟΗΕ για απόσχιση της Σερβικής Δημοκρατίας – «Η σοβαρότερη πολιτική κρίση»

Την εξαμηνιαία συνεδρίαση του για τη Βοσνία – Ερζεγοβίνη πραγματοποίησε το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Η συνεδρίαση επικεντρώθηκε στην αυξανόμενη πολιτική κρίση, ιδίως στις ενέργειες του Προέδρου της Σερβικής Δημοκρατίας, Μίλοραντ Ντόντικ, που έχουν προκαλέσει ανησυχίες για την ευστάθεια της χώρας και την τήρηση της Συμφωνίας του Ντέιτον.

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος Κρίστιαν Σμιτ ενημέρωσε τα κράτη-μέλη για την τελευταία έκθεση του Γραφείου του που καλύπτει την περίοδο από 16 Οκτωβρίου 2024 έως 15 Απριλίου 2025.

On 5 May, @kas_ny hosted a high-level discussion with @OHR_BiH High Representative of Bosnia and Herzegovina, Mr. Christian Schmidt, in light of the #UNSC semi-annual debate. The High Representative’s role remains vital for #multilateralism . #KAS4security pic.twitter.com/OAHzAxLLwV

Ο κ. Σμιτ χαρακτήρισε την πολιτική κρίση ως τη σοβαρότερη από την εποχή της Συμφωνίας του Ντέιτον και ανέφερε ότι, μετά την καταδίκη του Ντόντικ για μη εφαρμογή αποφάσεων του Ύπατου Εκπροσώπου, η ηγεσία της Σερβικής Δημοκρατίας ενέκρινε νόμους που υπονομεύουν κρατικούς θεσμούς και πρότεινε σχέδιο Συντάγματος, αφήνοντας να εννοηθεί πρόθεση για de facto απόσχιση.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες τόνισαν μεταξύ άλλων τη δέσμευση τους στην κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και καταδίκασαν τη ρητορική και τις ενέργειες απόσχισης.

Η ΕΕ εξέφρασε σοβαρές ανησυχίες για τις ενέργειες της Σερβικής Δημοκρατίας που είναι αντίθετες προς την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας και κάλεσε σε σεβασμό της συνταγματικής τάξης.

EU reiterates unequivocal commitment to Bosnia & Herzegovina’s EU perspective as a single, united & sovereign country. We urge all political actors to renew the country’s focus on progress on the EU path & resolute actions to implement necessary reforms.

➡️https://t.co/VT8nHzqdhi pic.twitter.com/w9KnBvzLaZ

— 🇪🇺EU at UN-NY (@EUatUN) May 6, 2025