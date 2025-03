Βόρεια Θάλασσα: Βίντεο από την στιγμή της σύγκρουσης του φορτηγού πλοίου με το τάνκερ

Μια θερμική κάμερα τοποθετημένη σε δεξαμενόπλοιο που ήταν αγκυροβολημένο κοντά στο Stena Immaculate κατέγραψε τη στιγμή που το φορτηγό πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Solong έπεσε πάνω στο τάνκερ στη Βόρεια Θάλασσα και την έκρηξη που ακολούθησε.

Άλλη κάμερα του δεξαμενόπλοιου κατέγραψε την πυκνή ομίχλη που επικρατούσε στην περιοχή, κάτι που θα μπορούσε να εμποδίσει το πλήρωμα του Solong να δει το Stena Immaculate.

Σημειώνεται ότι το δεξαμενόπλοιο συγκρούστηκε την περασμένη Δευτέρα (10/3) με ένα φορτηγό πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στα ανοιχτά των βρετανικών ακτών.

Το μεγαλύτερο μέρος του φορτίου των καυσίμων για μαχητικά αεροσκάφη που μετέφερε το δεξαμενόπλοιο Stena Immaculate παραμένει ανέπαφο και δεν διαρρέει στη θάλασσα, ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα η ιδιοκτήτρια εταιρεία Stena Bulk.

«Δεν υπάρχει πλέον φωτιά» στο Stena Immaculte ανέφερε στο πρακτορείο Reuters ο διευθύνων σύμβουλος της ναυτιλιακής εταιρείας, Έρικ Χάνελ. «Θα έχουμε μια πολύ σαφέστερη εικόνα εντός των επόμενων 24-48 ωρών όσον αφορά την επιχείρηση διάσωσης» του φορτίου, πρόσθεσε.

The damaged MV Solong #cargo ship and the MV Stena Immaculate #tanker seen after their #collision yesterday in the North Sea, off the Yorkshire coast, United Kingdom. Thirty-six people were reportedly brought ashore, and one crew member of the Solong remains missing.📷: @dkitwood pic.twitter.com/vJQjkLHipZ

— Getty Images News (@GettyImagesNews) March 11, 2025