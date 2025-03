Σύγκρουση πλοίων στη Βόρεια Θάλασσα: Συνελήφθη ο Ρώσος καπετάνιος του φορτηγού πλοίου – Ανησυχία για το Solong που εξακολουθεί να καίγεται

Ο καπετάνιος του πλοίου που συνελήφθη λόγω της σύγκρουσης του φορτηγού πλοίο Solong με το δεξαμενόπλοιο Stena Immaculate, υπό αμερικανική σημαία, το οποίο διαχειρίζεται η εταιρεία Crowley, στα ανοικτά των ακτών της Αγγλίας, είναι Ρώσος υπήκοος, δήλωσε την Τετάρτη η γερμανική εταιρεία στην οποία ανήκει το φορτηγό πλοίο Solong.

Στις 10 Μαρτίου 2025, γύρω στις 10 το πρωί τοπική ώρα, το MV Stena Immaculate, βρισκόταν αγκυροβολημένο στα ανοικτά των ακτών του Hull, στη Βρετανία, όταν έπεσε επάνω του το φορτηγό πλοίο Solong, το οποίο έπληξε την αριστερή πλευρά του.

Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα την έκρηξη τουλάχιστον μίας από τα δεξαμενές φορτίου του MV Stena Immaculate, που περιείχαν καύσιμο Jet-A1, το οποίο εκτός των άλλων εμπορευμάτων είχε και 15 εμπορευματοκιβώτια με κυανιούχο νάτριο.

Παρά τις συνεχείς προσπάθειες για την κατάσβεση των πυρκαγιών, το πλοίο Solong εξακολουθεί να καίγεται, ενώ τα σχέδια διάσωσης για τα δύο πλοία βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Aerial views show a huge hole in the side of the tanker Stena Immaculate, which remains anchored at sea. It was struck by the cargo ship Solong, which is still on fire, adrift and expected to sink.

The Stena Immaculate was carrying Jet-A1 fuel for the U.S. military when it was… pic.twitter.com/7AqAF5ZKuo

