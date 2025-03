Βόρεια Μακεδονία: Νεκρός και ο οδηγός του ασθενοφόρου που μετέφερε τα θύματα από το νυχτερινό κέντρο στο νοσοκομείο

Η καταστροφική πυρκαγιά στην αυτοσχέδια ντίσκο στο Κότσανι, στην Βόρεια Μακεδονία, στοίχισε ακόμη μια ζωή. Ο Ίλε Γκοτσέφσκι, οδηγός ασθενοφόρου που μετέφερε ακούραστα θύματα και τραυματίες από την πυρκαγιά στο νοσοκομείο, απεβίωσε στο σπίτι του αφού επέστρεψε από την βάρδιά του το πρωί της Κυριακής.

Τα μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Μακεδονίας αναφέρουν ότι ο Ile Gocevski, είναι ο οδηγός του ασθενοφόρου που πέρασε όλη την Κυριακή μεταφέροντας τους τραυματίες από την καταστροφική πυρκαγιά στο νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στο Κότσανι.

Οι συνάδελφοί του από το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης αυτής, όπου εργαζόταν ο Γκοτσέφσκι, δέχθηκαν την είδηση συγκλονισμένοι και στην αρχή δεν το πίστευαν. Την Κυριακή, όπως κάθε άλλη μέρα, ο Gocevski έκανε το καθήκον του, μεταφέροντας ασθενείς και κάνοντας ό,τι μπορούσε για να βοηθήσει όσους το είχαν περισσότερο ανάγκη. Μετά από μια δύσκολη και κουραστική μέρα, επέστρεψε στο σπίτι κι έπεσε για ύπνο, αλλά δυστυχώς δεν ξύπνησε.

«Θα τον θυμόμαστε ως έναν αφοσιωμένο και επαγγελματία άνθρωπο, πάντα έτοιμο να βοηθήσει, ανεξαρτήτως χρόνου και συνθηκών. Η αφοσίωσή του στη δουλειά και ο τρόπος με τον οποίο προσέγγιζε τους ασθενείς θα μείνουν στη μνήμη των συναδέλφων του και όλων όσοι τον γνώριζαν. Αυτή η ξαφνική απώλεια αποτελεί βαρύ πλήγμα για την οικογένειά του, τους φίλους και τους συναδέλφους του, οι οποίοι τον αποχαιρετούν σήμερα με μεγάλη θλίψη», αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους, οι συνάδελφοι του Γκοτσέφσκι.

Η Σερβία κήρυξε την 18η Μαρτίου ημέρα πένθους για τα 59 θύματα στο Κότσανι. Η Σερβία έστειλε επίσης την Κυριακή ιατρικές ομάδες και ελικόπτερα, τα οποία το βράδυ μετέφεραν αρκετούς σοβαρά τραυματίες από τη Βόρεια Μακεδονία στο Βελιγράδι. Βοήθεια προσέφερε και η Ρουμανία που έστειλε στρατιωτικό αεροπλάνο για να μεταφέρει τραυματίες.

Το νεότερο θύμα ήταν μόλις 14 ετών. Τουλάχιστον 1.500 άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία στο Κότσανι, το Στιπ και στα Σκόπια. Την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά, στη σκηνή βρισκόταν το συγκρότημα DNA. Ορισμένα από τα μέλη του ήταν μεταξύ των νεκρών, ενώ οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία.

Η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε τα ξημερώματα της Κυριακής στο αυτοσχέδιο νυχτερινό κέντρο -που προηγουμένως ήταν αποθήκη χαλιών- άφησε πίσω της 59 νεκρούς και πολλούς ανθρώπους που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία.

Η τραγωδία επιδεινώθηκε από τις αποκαλύψεις για παραβιάσεις της ασφάλειας στο χώρο. Σύμφωνα με την εισαγγελία της Βόρειας Μακεδονίας, το κτίριο διέθετε μόνο μία λειτουργική έξοδο, με την πίσω πόρτα κλειδωμένη, ενώ διαπιστώθηκαν ελλείψεις στα συστήματα πυρόσβεσης και ηλεκτροδότησης.

Η πυρκαγιά, που πιθανώς προκλήθηκε από πυροτέχνημα, κατέκαψε γρήγορα την οροφή που ήταν καλυμμένη με αμίαντο, επιδεινώνοντας το χάος καθώς οι πανικόβλητοι παρευρισκόμενοι πάλευαν να διαφύγουν. Η έλλειψη δεύτερης εξόδου πιστεύεται ότι επιδείνωσε το αποτέλεσμα, ενώ μάρτυρες ανέφεραν ποδοπατήματα εν μέσω της εκκένωσης.

EU solidarity and cooperation in action! Four 🇲🇰 patients injured in the Kočani fire are now on their way to Vilnius 🇱🇹 by Romanian 🇷🇴 military aircraft for medical treatment. #StrongerTogether 🇱🇹🇷🇴🇲🇰🇪🇺 pic.twitter.com/oKVa21UBru

— Vilma Dambrauskienė (@VilmaLTdiplomat) March 17, 2025