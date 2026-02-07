Βόρεια Μακεδονία: Η μεγαλύτερη κατάσχεση κάνναβης στην ιστορία της χώρας

Κατερίνα Χαμαλέλη

διεθνή

Βόρεια Μακεδονία: Η μεγαλύτερη κατάσχεση κάνναβης στην ιστορία της χώρας
Φυτό Κάνναβης

Η αστυνομία της Βόρειας Μακεδονίας προχώρησε στην κατάσχεση 28 τόνων κάνναβης, στη μεγαλύτερη επιχείρηση του είδους που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στη χώρα, σύμφωνα με ρεπορτάζ της κρατικής τηλεόρασης MRT.

Έφοδοι σε Σκόπια και Στρούμιτσα – Διασύνδεση με υπόθεση στη Σερβία

Οι αρχές έκαναν έφοδο σε δύο πρώην βιομηχανικές εγκαταστάσεις, στα Σκόπια και στη νότια πόλη Στρούμιτσα, σε επιχείρηση που ξεκίνησε την Πέμπτη. Όπως αναφέρεται, η κατάσχεση αφορούσε κάνναβη που είχε καλλιεργηθεί για φαρμακευτικούς σκοπούς, αλλά δεν προοριζόταν να χρησιμοποιηθεί για τη νόμιμη, εγκεκριμένη χρήση της.

Η Βόρεια Μακεδονία έχει νομιμοποιήσει την καλλιέργεια κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς από το 2016, ωστόσο οι αρχές εκτιμούν ότι η συγκεκριμένη ποσότητα κατευθυνόταν προς παράνομη διακίνηση.

Η κρατική τηλεόραση MRT μετέδωσε επίσης ότι η επιχείρηση συνδέεται με πρόσφατη υπόθεση στη γειτονική Σερβία, όπου κατασχέθηκαν πέντε τόνοι κάνναβης. Σύμφωνα με σερβικούς εισαγγελικούς κύκλους, η κάνναβη που εντοπίστηκε σε αγρόκτημα στην κεντρική Σερβία προερχόταν από τη Βόρεια Μακεδονία. Σημειώνεται ότι η παραγωγή κάνναβης παραμένει παράνομη στη Σερβία.

Πηγή: Reuters

