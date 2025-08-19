Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Είμαστε έτοιμοι για συνάντηση με την Ρωσία – Συζητήσαμε με τον Ντόναλντ Τραμπ για την ανταλλαγή εδαφών

Μετά τη λήξη της συνάντησής του στον Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε δηλώσεις, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του προς την Ευρώπη για τη στάση της.

«Βαθιά ευγνωμοσύνη στην Ευρώπη για την στήριξη και την ενότητα. Είμαι βέβαιος πως ο πόλεμος θα τελειώσει», τόνισε, υπογραμμίζοντας πως οι εγγυήσεις ασφαλείας αποτέλεσαν το βασικό θέμα των συζητήσεων. Ο ίδιος πρόσθεσε πως είναι εξαιρετικά σημαντικό οι Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν ενεργό ρόλο σε αυτό το κρίσιμο βήμα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος αναφέρθηκε και στη ρωσική πρόταση για πραγματοποίηση διμερούς συνάντησης με την Ουκρανία, διευκρινίζοντας ότι αυτή δεν προήλθε από τις ΗΠΑ. «Η Ρωσία προτείνει διμερή συνάντηση με την Ουκρανία και όχι οι ΗΠΑ και είμαστε έτοιμοι για αυτό. Ξέρουμε πως η Ρωσία θα ζητήσει τα πάντα αλλά πρέπει να συναντηθούμε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Ζελένσκι επεσήμανε επίσης ότι στη συζήτησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ τέθηκε το ζήτημα της ανταλλαγής εδαφών, ξεκαθαρίζοντας όμως πως υπάρχουν περιοχές που βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή χωρίς να έχουν προηγηθεί μάχες. «Συζητήσαμε με Τραμπ για την ανταλλαγή εδαφών αλλά πρέπει να καταλάβετε πως υπάρχουν υπό κατοχή εδάφη στα οποία δεν έγιναν ποτέ μάχες όπως η Κριμαία», ανέφερε.