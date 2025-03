Βιβλικές καταστροφές από τον ισχυρό σεισμό σε Μιανμάρ και Ταϊλάνδη – Φόβοι για χιλιάδες νεκρούς

Θάνατο και καταστροφή άφησε πίσω του ο σεισμός 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την Μιανμάρ και Ταϊλάνδη. Η δόνηση είχε επίκεντρο τη Μιανμάρ αλλά προκάλεσε καταστροφές σε μια τεράστια ακτίνα προς τα ανατολικά, φθάνοντας μέχρι τη Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης που βρίσκεται 1400 χιλιόμετρα μακριά. Εφιαλτικές είναι οι εικόνες από καταρρεύσεις κτιρίων, δρόμοι έχουν κοπεί στη μέση, ενώ οι υποδομές έχουν διαλυθεί. Οι αρχές εκφράζουν φόβους για πολλά θύματα, που έχουν καταπλακωθεί κάτω από τα ερείπια.

Το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών εξέδωσε «κόκκινο συναγερμό», προειδοποιώντας για «μεγάλες απώλειες και εκτεταμένες ζημιές». Οι εμπειρογνώμονες του Ινστιτούτου εκτιμούν μάλιστα ότι χιλιάδες άνθρωποι μπορεί να έχουν χάσει τη ζωή τους από τους σεισμούς.

Οι Αρχές στη Μιανμάρ έδωσαν την πρώτη επίσημη ενημέρωση για τον αριθμό των θυμάτων από τον σεισμό κάνοντας λόγο για 144 νεκρούς και 732 τραυματίες. Ωστόσο, το εύρος του θανάτου και της καταστροφής δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο, καθώς η χώρα τελεί υπό εμφύλιο και οι πληροφορίες, όπως και οι εικόνες, ελέγχονται από το στρατιωτικό καθεστώς που με πραξικόπημα έχει αναλάβει την εξουσία από το 2021.

Πάντως, είναι ενδεικτικό ότι η στρατιωτική χούντα προέβη σε μία σπάνια όσο και δραματική έκκληση προς κάθε χώρα της διεθνούς κοινότητας να στείλει κάθε βοήθεια άμεσα και με κάθε τρόπο. Ο επικεφαλής της χούντας Μιν Αούνγκ Χλάινγκ προειδοποιεί για πολύ μεγάλο αριθμό θυμάτων. Ο ίδιος δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ότι είχε ανοίξει δρόμους για διεθνή βοήθεια και είχε δεχθεί προσφορές βοήθειας από την Ινδία και το μπλοκ της Νοτιοανατολικής Ασίας ASEAN.

Την ίδια ώρα στην γειτονική Ταϊλάνδη, σημείο μηδέν της καταστροφής είναι η περιοχή όπου κατέρρευσε ο υπό κατασκευή ουρανοξύστης. Εκεί, έχει στηθεί τεράστια επιχείρηση διάσωσης καθώς στα συντρίμμια του κτιρίου Έχουν παγιδευτεί πάνω από 110 από τους 400 που εργάζονταν στο κτίριο την ώρα του σεισμού.

Ο σεισμός των 7,7 βαθμών, με επίκεντρο κοντά στο Μανταλέι, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Μιανμάρ, χτύπησε το μεσημέρι, ενώ ακολούθησε ένας ισχυρός μετασεισμός 6,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Φωτογραφίες από την πρωτεύουσα Νάι Πι Τάου έδειχναν πολλά κτίρια που χρησιμοποιούνταν για τη στέγαση δημοσίων υπαλλήλων να έχουν καταστραφεί από τον σεισμό και συνεργεία διάσωσης να ανασύρουν θύματα από τα ερείπια.

Η κυβέρνηση της Μιανμάρ δήλωσε ότι η ανάγκη για αίμα ήταν μεγάλη στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο. Εικόνες από ραγισμένους δρόμους στο Μανταλέι και κατεστραμμένους αυτοκινητόδρομους καθώς και από την κατάρρευση μιας γέφυρας και ενός φράγματος προκάλεσαν περαιτέρω ανησυχίες για το πώς οι διασώστες θα έφταναν ακόμη και σε ορισμένες περιοχές σε μια χώρα που ήδη υποφέρει από μια εκτεταμένη ανθρωπιστική κρίση.

Στο Μανταλέι, ο σεισμός φέρεται να έριξε πολλά κτίρια, συμπεριλαμβανομένου του μοναστηριού Ma Soe Yane, ενός από τα μεγαλύτερα της πόλης και προκάλεσε ζημιές στο πρώην βασιλικό παλάτι. Εν τω μεταξύ, η Christian Aid δήλωσε ότι οι εταίροι και οι συνάδελφοί της επί τόπου ανέφεραν ότι ένα φράγμα έσπασε στην πόλη, προκαλώντας την άνοδο της στάθμης των υδάτων στις πεδινές περιοχές της περιοχής.

Ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο έδειχνε μοναχούς στο δρόμο να τραβούν βίντεο από το πολυώροφο μοναστήρι πριν πέσει ξαφνικά στο έδαφος. Δεν ήταν άμεσα σαφές αν κάποιος τραυματίστηκε.

Στην περιοχή Σαγκάινγκ, νοτιοδυτικά της πόλης, κατέρρευσε μια γέφυρα 90 ετών, ενώ καταστράφηκαν επίσης ορισμένα τμήματα του αυτοκινητόδρομου που συνδέει το Μανταλέι με τη μεγαλύτερη πόλη της Μιανμάρ, τη Γιανγκόν.

Ο Ερυθρός Σταυρός δήλωσε ότι οι κατεστραμμένες γραμμές ηλεκτροδότησης αύξησαν τα εμπόδια για τις ομάδες τους που προσπαθούσαν να φτάσουν σε αρκετές περιοχές που έχουν πληγεί σκληρά.

«Αυτή η καταστροφή θα έχει αφήσει τους ανθρώπους κατεστραμμένους και θα έχουν ανάγκη από πόσιμο νερό, τρόφιμα και καταφύγιο», δήλωσε η Julie Mehigan, επικεφαλής της Christian Aid. «Η Μιανμάρ είναι μία από τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες στον κόσμο. Ακόμη και πριν από αυτόν τον σεισμό, γνωρίζουμε ότι οι συγκρούσεις και οι εκτοπισμοί έχουν αφήσει αμέτρητους ανθρώπους σε πραγματική ανάγκη».

Η κυβέρνηση της Μιανμάρ κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε έξι περιοχές και πολιτείες, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Naypyitaw και της Mandalay. Δεν ήταν σαφές τι σήμαινε η κήρυξη, καθώς ολόκληρη η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από το 2021.

Οι κάτοικοι στη Γιανγκόν έσπευσαν να βγουν από τα σπίτια τους όταν σημειώθηκε ο σεισμός. Στην πρωτεύουσα Νάι Πι Τάου, ο σεισμός προκάλεσε ζημιές σε ορισμένα σπίτια και θρησκευτικά ιερά.

Το δημαρχείο της Μπανγκόκ κήρυξε την πόλη σε περιοχή καταστροφής για να διευκολύνει την αντιμετώπιση των καταστροφών. Η ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή φιλοξενεί περισσότερους από 17 εκατομμύρια ανθρώπους, πολλοί από τους οποίους ζουν σε πολυώροφα διαμερίσματα.

Κοντά στη δημοφιλή αγορά Τσατουτσάκ της Μπανγκόκ, ένα υπό κατασκευή κτίριο 33 ορόφων, με έναν γερανό στην κορυφή του, κατέρρευσε μέσα σε ένα σύννεφο σκόνης και θεατές διακρίνονταν να ουρλιάζουν και να τρέχουν σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τουλάχιστον δύο από τους νεκρούς ήταν οικοδόμοι που σκοτώθηκαν από την πτώση ερειπίων ή συντριμμιών, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο διασώστης Songwut Wangpon. Το κτίριο κατασκευαζόταν από την China Railway Construction Corporation για τον γενικό ελεγκτή της κυβέρνησης της Ταϊλάνδης.

«Βλέπουμε πολλά πτώματα κάτω από τα χαλάσματα. Θα χρειαστούμε χρόνο για να ανασύρουμε τα πτώματα για να αποφύγουμε περαιτέρω καταρρεύσεις», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο υπουργός Εσωτερικών Anutin Charnvirakul. «Άκουσα ανθρώπους να καλούν σε βοήθεια, λέγοντας «βοηθήστε με», δήλωσε στο AFP ο Worapat Sukthai, αναπληρωτής αστυνομικός διευθυντής της περιοχής Bang Sue.

Καθώς έπεφτε η νύχτα, περίπου 100 διασώστες συγκεντρώθηκαν στο σημείο για να αναζητήσουν επιζώντες, κάνοντας χρήση προβολέων για να βλέπουν στο σκοτάδι.

Επισκεπτόμενος το σημείο, ο πρωθυπουργός Παετονγκτάρν Σιναουάτρα δήλωσε ότι «κάθε κτίριο» στην Μπανγκόκ θα πρέπει να επιθεωρηθεί για την ασφάλειά του, αν και δεν ήταν άμεσα σαφές πώς θα γίνει αυτό.

Στην Μπανγκόκ κηρύχθηκε ζώνη έκτακτης ανάγκης, όπου ορισμένα δρομολόγια του μετρό και του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου ανεστάλησαν.

Οι δρόμοι της πρωτεύουσας ήταν γεμάτοι από εργαζόμενους που προσπαθούσαν να επιστρέψουν με τα πόδια στα σπίτια τους ή απλώς κατέφυγαν στις εισόδους εμπορικών κέντρων και κτιρίων. Οι αρχές της πόλης δήλωσαν ότι τα πάρκα θα παραμείνουν ανοιχτά τη νύχτα για όσους δεν μπορούν να κοιμηθούν στα σπίτια τους.

Οι ισχυροί σεισμοί είναι εξαιρετικά σπάνιοι στην Ταϊλάνδη και σε ολόκληρη την Μπανγκόκ και τον βόρειο τουριστικό προορισμό Τσιάνγκ Μάι, όπου το ρεύμα έπεσε για λίγο, οι έκπληκτοι κάτοικοι έσπευσαν έξω, χωρίς να ξέρουν πώς να αντιδράσουν.



Στα βορειοανατολικά, ο σεισμός έγινε αισθητός στις επαρχίες Γιουνάν και Σιτσουάν της Κίνας και προκάλεσε ζημιές σε σπίτια και τραυματισμούς στην πόλη Ρουίλι στα σύνορα με τη Μιανμάρ, σύμφωνα με αναφορές κινεζικών μέσων ενημέρωσης.

Βίντεο στην πόλη Ρουίλι έδειχνε συντρίμμια κτιρίων να έχουν γεμίσει έναν δρόμο και ένα άτομο να μεταφέρεται με φορείο προς ένα ασθενοφόρο.

Η δόνηση στο Μάνγκσι, μια κινεζική πόλη περίπου 100 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Ρουίλι, ήταν τόσο ισχυρή που οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να σταθούν όρθιοι, δήλωσε ένας κάτοικος στο The Paper, ένα διαδικτυακό μέσο ενημέρωσης.

