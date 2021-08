Viral ΒΙΝΤΕΟ που δείχνει τον Μπάιντεν να κοιμάται – Η αλήθεια και τα memes

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα viral βίντεο που δείχνει τον Τζο Μπάιντεν να κοιμάται κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Tα χιουμοριστικά memes για τον Πρόεδρο των ΗΠΑ είναι εκατοντάδες.

Όμως η πραγματικότητα είναι ότι ο Μπάιντεν δεν κοιμάται στο βίντεο, απλά κοιτά στο πάτωμα.

Αρκετοί χρήστες των social media γράφουν ότι ενώ ο Naftali Bennett μιλά, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ κοιμάται, αλλά όπως αναφέρουν αναλυτές του εν λόγω βίντεο στα αμερικανικά ΜΜΕ, δεν έχουν παρατηρήσει ότι τα χέρια του κινούνται συνεχώς.

📹| #Biden falls asleep during press conference with #Israel‘s PM Bennett

▪️#US president Joe Biden fell asleep during a press conference he held with Naftali Bennett.

▪️Bennett continued to talk while Biden was sleeping. pic.twitter.com/p2EzWdQ3tF

— EHA News (@eha_news) August 28, 2021