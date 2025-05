Βίντεο: Βουλευτές αποκοιμήθηκαν κατά τη διάρκεια κρίσιμων ψηφοφοριών – Το νομοσχέδιο του Τραμπ τους… νανούρισε

Κατά τη διάρκεια ενός εξαντλητικού νομοθετικού μαραθωνίου, τουλάχιστον τρεις Αμερικανοί βουλευτές καταγράφηκαν να κοιμούνται εν μέσω ολονύκτιων συνεδριάσεων επιτροπών για την προώθηση του νομοσχεδίου-ναυαρχίδας του Ντόναλντ Τραμπ, γνωστού ως «big, beautiful bill» (μεγάλο, όμορφο νομοσχέδιο).

Η εικόνα των βουλευτών προκάλεσε χλευαστικά σχόλια στα social media.

Ο φακός του C-SPAN κατέγραψε τον Μπλέικ Μουρ (Ρεπουμπλικανός), να κοιμάται βαθιά κατά τη διάρκεια της μαραθώνιας συνεδρίασης της Επιτροπής Τρόπων και Μέσων της Βουλής των Αντιπροσώπων για το φορολογικό σκέλος του νομοσχεδίου.

Ήταν περίπου 5 τα ξημερώματα όταν ο 44χρονος βουλευτής εμφανίστηκε να κάθεται στην καρέκλα του, με το κεφάλι του να έχει πέσει στους ώμους του, ενώ η επιτροπή ετοιμαζόταν για ψηφοφορία.

It’s 4:57am ET … there’s another vote during the House Ways and Means markup … and they have to wake Rep. Blake Moore pic.twitter.com/Z2XlhiMtve



Η βουλευτής Μισέλ Φίσμπαχ (Ρεπουμπλικανή), που καθόταν δίπλα του, χρειάστηκε να τον σκουντήσει για να ξυπνήσει, προκαλώντας το γέλιο του Μουρ.

Η επιτροπή κατάφερε τελικά να περάσει το φορολογικό της σχέδιο περίπου τρεις ώρες αργότερα, ύστερα από 17 ώρες διαβουλεύσεων, αν και το μέτρο έχει ήδη προκαλέσει σημαντικές εντάσεις εντός του Ρεπουμπλικανικού κόμματος.

Ανάλογες εικόνες σημειώθηκαν και στην Επιτροπή Ενέργειας και Εμπορίου, όπου η βουλευτής Ντέμπι Ντίνγκελ (Δημοκρατική), εντοπίστηκε με τα μάτια κλειστά στη διάρκεια της εξέτασης ενός σχεδίου που περιλαμβάνει περικοπές περίπου 900 δισ. δολαρίων σε βάθος δεκαετίας, μεταξύ των οποίων και μειώσεις στο Medicaid.



Απαντώντας στις ειρωνείες συντηρητικών σχολιαστών, η Ντίνγκελ δήλωσε: «Είμαι άγρυπνη 31 ώρες συνεχόμενα πολεμώντας τους Ρεπουμπλικάνους που προσπαθούν να διαλύσουν το Medicaid. Έκλεισα τα μάτια μου για να σκεφτώ μια Αμερική όπου όλοι έχουν πρόσβαση σε ποιοτική, προσιτή υγειονομική περίθαλψη».

Η επιτροπή συνέχιζε τις εργασίες της ακόμη και το μεσημέρι της Τετάρτης, μετρώντας πάνω από 24 ώρες συνεδριάσεων.

Σε παρόμοια κατάσταση βρέθηκε και η βουλευτής Τζαν Σακόφσκι (Δημοκρατική) η οποία επίσης εντοπίστηκε να αποκοιμιέται.

Οι επιτροπές Ενέργειας και Εμπορίου και Τρόπων και Μέσων είχαν αναλάβει τα πιο αμφιλεγόμενα σημεία του νομοσχεδίου «big, beautiful bill».

Τα στιγμιότυπα των κοιμισμένων βουλευτών έγιναν αμέσως viral, με τους χρήστες του διαδικτύου να σχολιάζουν της εικόνα τους. Η συντηρητική ιστοσελίδα Townhall.com σχολίασε: «Η Debbie Dingell δεν είναι woke».

Ο συνιδιοκτήτης του Trending Politics, Κόλιν Ραγκ, δημιούργησε ένα μοντάζ με τους βουλευτές υπό τους ήχους του «Νανουρίσματος» του Γιόχαν Μπραμς.

Utah Rep. Blake Moore has to be woken up after falling asleep in his chair during a committee meeting.

Michigan Rep. Debbie Dingell and Illinois Rep. Jan Schakowsky were also caught on film falling asleep this morning. pic.twitter.com/ayHFMDcXLH

