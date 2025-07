Βίντεο-σοκ: Κακοποίηση σκύλων από εργαζόμενη σε κομμωτήριο κατοικίδιων – Τα γρονθοκοπούσε και τα πετούσε στον τοίχο

Μια 28χρονη εργαζόμενη σε κομμωτήριο ζώων στη Βόρεια Καρολίνα των ΗΠΑ, συνελήφθη με την κατηγορία της κακοποίησης σκύλων, μετά τη δημοσίευση βίντεο που την απεικονίζει να γρονθοκοπεί και να πετάει με βία κουτάβια στον τοίχο.

Η Κίρστεν Ρέα Τέιλορ συνελήφθη την Πέμπτη, στο Mooresville, και κατηγορείται για τέσσερις κακουργηματικές πράξεις κακοποίησης ζώων, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Iredell.

Το υλικό τραβήχτηκε από συνάδελφό της στον χώρο εργασίας της, το τοπικό κομμωτήριο κατοικιδίων Classy Critters, και αναρτήθηκε στο Facebook, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν οι Αρχές.

Dog Groomer Kirsten Taylor caught on video beating customers pets—

Every race of human beings is cruel and disgusting

Keep that in mind 24/7 pic.twitter.com/ES3dwsHdik

— Norma Kay (@realnorma_kay) July 26, 2025