Βίντεο-σοκ: Η στιγμή που 12χρονη ρίχνει κροτίδα σε φρεάτιο και εκτοξεύεται στον αέρα

Ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει προκαλέσει σοκ, καθώς καταγράφει τη στιγμή που μια 12χρονη στην Κίνα εκτοξεύεται στον αέρα έπειτα από την έκρηξη που προκάλεσε η ίδια, ρίχνοντας μία κροτίδα μέσα σε φρεάτιο.

Στο βίντεο, το 12χρονο κορίτσι φαίνεται να πλησιάζει το φρεάτιο, να ρίχνει γρήγορα κάτι στο εσωτερικό του και να τρέχει αμέσως μακριά.

Ωστόσο, η τύχη δεν ήταν με το μέρος της, καθώς πάτησε πάνω σε ένα άλλο καπάκι φρεατίου και δεν πρόλαβε να απομακρυνθεί προτού σημειωθεί η ισχυρή έκρηξη, η οποία την εκτόξευσε ψηλά στον αέρα.

Σύμφωνα με το News Flare, η ισχύς της έκρηξης ήταν τέτοια που την έστειλε σε ύψος περίπου 10 μέτρων, πριν πέσει στο έδαφος.

A girl took off after a firecracker

In China, a girl flew several meters into the air after throwing a firecracker into a sewer where the accumulated methane detonated

The child was hospitalized with serious burns and fractures. pic.twitter.com/jolopaAHeZ

— NEXTA (@nexta_tv) January 29, 2025