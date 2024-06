Βίντεο-σοκ: Φρικτός θάνατος 22χρονης – Έχασε την ισορροπία της στον διάδρομο γυμναστηρίου και έπεσε στο κενό από το παράθυρο

Τραγική κατάληξη είχε η προπόνηση μίας γυναίκας σε γυμναστήριο στην Ινδονησία. Ενώ έκανε διάδρομο, έχασε την ισορροπία της και έπεσε από ένα παράθυρο στο κενό.

Το δυστύχημα σημειώθηκε την Τρίτη 18 Ιουνίου στην Ποντιανάκ στο δυτικό Καλιμαστάν. Σε βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, φαίνεται η 22χρονη να τρέχει στον διάδρομο που είναι τοποθετημένος κοντά σε ένα ανοιχτό παράθυρο. Ξαφνικά φαίνεται να σταματάει για λίγο για να σκουπιστεί με την πετσέτα της. Τότε, σκοντάφτει, χάνει την ισορροπία της, γλιστράει πάνω στον ιμάντα του διαδρόμου και πέφτει από το ανοιχτό παράθυρο του τρίτου ορόφου.

Η γυναίκα προσπάθησε με όλες τις δυνάμεις της να κρατηθεί από το πλαίσιο του παραθύρου για να μην πέσει στο κενό, όμως δεν τα κατάφερε. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα, όμως οι γιατροί δεν κατάφεραν να την κρατήσουν στη ζωή, αφού είχε τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στο κεφάλι.

Σύμφωνα με την νεκροψία, είχε υποστεί εκτεταμένους μώλωπες και εκδορές στο κεφάλι. Η 22χρονη είχε πάει στο γυμναστήριο μαζί με τον μικρότερο αδελφό της και τον σύντροφό της, οι οποίοι έκαναν γυμναστική στον δεύτερο όροφο.

Η αστυνομία ανέφερε ότι η θέση του διαδρόμου, σε απόσταση μικρότερη του ενός μέτρου από το παράθυρο, αποτελούσε μια «επικίνδυνη» κατάσταση.

Το γυμναστήριο απολογήθηκε στην οικογένεια της άτυχης γυναίκας και έβαλε “λουκέτο” για τρεις ημέρες στην επιχείρηση μετά τη θανατηφόρα πτώση.

