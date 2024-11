Βίντεο – σοκ: Επιδειξίας γιατρός κυκλοφορεί γυμνός μεταξύ ασθενών και νοσηλευτριών – «Άγγιζε τον εαυτό του μπροστά μας» – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο που δείχνει γιατρό στο Αρκάνσας των ΗΠΑ να εκτελεί το καθήκον του εντελώς… γυμνός.

Η είδηση που έχει αφήσει την τοπική κοινωνία άφωνη έγινε γνωστή έπειτα από σχετική καταγγελία που έγινε από ασθενή του συγκεκριμένου γιατρού στον τοπικό ιατρικό σύλλογο, έπειτα από επίσκεψη της ίδιας στο ιατρείο ώστε να εξεταστεί από τον εν λόγω γιατρό και βρέθηκε μπροστά στη… γυμνή αλήθεια.

Πρόκειται για τον παθολόγο Ντέιβιντ Ντιφάιν, ο οποίος φέρεται όχι μόνο να κυκλοφορούσε γυμνός μέσα στο ιατρείο, αλλά και να προχώρησε στην πραγματοποίηση μιας «σεξουαλικής πράξης» (μάλλον αυνανισμού) μπροστά στα μάτια των τριών γυναικών που εκείνη την ώρα ήταν στο ιατρείο, δύο νοσοκόμων και μιας ασθενούς, που κατέθεσαν ότι οι γιατρός άγγιζε τον εαυτό του μπροστά τους.

Στο συγκεκριμένο βίντεο που έχει ληφθεί από κάμερα ασφαλείας στον χώρο φαίνεται ο γιατρός να κάνει βόλτες στον χώρο εντελώς γυμνός και μάλιστα φαίνεται να καθυστερεί επίτηδες την κίνησή του προκειμένου να γίνει αντιληπτός από τις γυναίκες που ήταν παρούσες στον χώρο.

Το περιστατικό συνέβη πριν ένα μήνα, με την ασθενή που ήταν παρούσα στον χώρο να υποβάλει καταγγελία κατά του γιατρού με αποτέλεσμα ο τελευταίος να τεθεί σε διαθεσιμότητα, ώστε ο ιατρικός σύλλογος του Αρκάνσας να προχωρήσει σε σχετική έρευνα για το συμβάν.

Σημειώνεται ότι ο εν λόγω γιατρός έχει χάσει την άδεια του να ασκεί το επάγγελμα και στην πολιτεία του Μισισιπή, αφού και εκεί είχε υποβληθεί καταγγελία σε βάρος του για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Δηλαδή, και εκεί κυκλοφορούσε γυμνός μέσα στο ιατρείο του προσπαθώντας να τραβήξει την προσοχή των νοσηλευτριών που ήταν στον χώρο, κάτι που τελικά και κατάφερε.

Dr. David Diffine, an Arkansas physician, had his medical license suspended after being caught on video walking naked in his practice and ejaculating on one of three female employees present in the office.pic.twitter.com/xk1OesUTZE

— No Jumper (@nojumper) November 19, 2024