Βίντεο: Ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας έπεσε από τη σκηνή σε προεκλογική εκδήλωση – «Ήμουν μια χαρά»

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανίζι, έπεσε από τη σκηνή κατά τη διάρκεια μιας προεκλογικής εκδήλωσης την Πέμπτη, ενόψει των εθνικών εκλογών του Μαΐου.

Ωστόσο, αν και το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση, ο Αλμπανίζι αντέδρασε άμεσα, σηκώθηκε και διαβεβαίωσε ότι ήταν «μια χαρά».

Anthony Albanese has fallen off the stage while speaking at a mining union conference… pic.twitter.com/Z716MlW629

— Roman Mackinnon (@RomanMackinnon6) April 3, 2025