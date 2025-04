Χάος στο αεροδρόμιο της Φλόριντα: Γυναίκα γδύθηκε και φώναζε μπροστά στους επιβάτες

Ένα απρόσμενο περιστατικό εκτυλίχθηκε στο αεροδρόμιο Fort Lauderdale-Hollywood στη Φλόριντα, όταν μια γυναίκα, σε εμφανή κατάσταση σύγχυσης, άρχισε να φωνάζει και να βγάζει τα ρούχα της μπροστά στους επιβάτες που περίμεναν στις πύλες επιβίβασης.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας, στην πύλη G12 του αεροδρομίου, όπου η γυναίκα έβγαλε το παντελόνι της, μένοντας μόνο με τα εσώρουχα και τα παπούτσια της.

Βίντεο που κατέγραψε περαστικός δείχνει επιβάτες να παρακολουθούν αποσβολωμένοι, ενώ η γυναίκα γύρισε προς το μέρος τους φωνάζοντας, έχοντας το στήθος της εκτεθειμένο.

Δεν είναι σαφές με ποια αεροπορική εταιρεία ταξίδευε, ωστόσο στο βίντεο φαίνεται στο βάθος ένα κίτρινο αεροσκάφος της Spirit Airlines.

