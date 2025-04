Συγκλονιστικό βίντεο: Κύματα 12 μέτρων «χτυπούν» κρουαζιερόπλοιο – «Τρενάκι του τρόμου» στη θάλασσα

Τεράστια κύματα ύψους έως και 12 μέτρων «χτύπησαν» το κρουαζιερόπλοιο Ocean Explorer, καθώς διέσχιζε το πέρασμα Drake, τον επικίνδυνο δίαυλο μεταξύ της Ανταρκτικής και του νοτίου άκρου της Νότιας Αμερικής.

Σκηνές από το εσωτερικό του πλοίου, που θυμίζουν κινηματογραφικό θρίλερ, καταγράφηκαν σε βίντεο και αναρτήθηκαν στα social media, προκαλώντας δέος και φόβο στους χρήστες.

«Φανταστείτε ότι έχετε ανέβει σε ένα τρενάκι του τρόμου διάρκειας 48 ωρών», έγραψε η Lesley Anne Murphy στο Instagram, η οποία δημοσίευσε το σχετικό βίντεο.

Το Ocean Explorer, μήκους 104 μέτρων, επέστρεφε από ένα ταξίδι στην Ανταρκτική όταν βρέθηκε στο έλεος των θυελλωδών ανέμων και των πανίσχυρων κυμάτων του Drake Passage.

On March 26, passengers aboard the Quark Expeditions’ Ocean Explorer cruise ship were tossed around by huge waves as they traveled through the infamous Drake Passage, a body of water located between the tip of South America and Antarctica known for its rough conditions. Travel… pic.twitter.com/89EhlEB1oo

— CBS News (@CBSNews) April 2, 2025