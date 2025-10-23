Βίντεο: Νεογέννητο βρέφος με συνδεδεμένο τον ομφάλιο λώρο βρέθηκε εγκαταλελειμμένο σε σταθμό του μετρό

Σοκ έχει προκαλέσει στη Νέα Υόρκη η εγκατάλειψη ενός νεογέννητου μωρού σε σταθμό του μετρό, με τον ομφάλιο λώρο του ακόμη συνδεδεμένο.

Οι αστυνομικές αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο που δείχνει μια γυναίκα που αναζητείται σε σχέση με το περιστατικό.

WANTED for questioning: On 10/20/25 at 9:04 AM, an unidentified individual left an infant unattended and wrapped in a blanket on the southbound 1 train platform at 34 St–Penn Station subway station before fleeing on foot. Have any information? DM @NYPDTips or call 800-577-TIPS pic.twitter.com/yfzFKuXMn1 — NYPD NEWS (@NYPDnews) October 21, 2025



Το υλικό που δημοσιοποιήθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα της Νέας Υόρκης (NYPD), την Τρίτη, δείχνει τη γυναίκα να κρατάει στην αγκαλιά της ένα βρέφος τυλιγμένο σε λευκά πανιά, ενώ περπατά στο πεζοδρόμιο σε μικρή απόσταση από το σημείο όπου εντοπίστηκε το νεογέννητο, στον σταθμό 34th Street–Penn Station.

Video shows woman wanted for questioning after baby with umbilical cord attached found in NYC subway station https://t.co/kvxSTFmkiU pic.twitter.com/zyz4AG4bME — New York Post (@nypost) October 21, 2025



Σύμφωνα με το βίντεο, η γυναίκα φορούσε ροζ παντελόνι, κόκκινο μαντίλι στο κεφάλι και γυαλιά.

Woman seen holding newborn that was left in NYC subway station with umbilical cord still attached https://t.co/hGL3G8gGG3 pic.twitter.com/ePsv9IIb1F — New York Post (@nypost) October 21, 2025



Το νεογέννητο κοριτσάκι εντοπίστηκε γύρω στις 9:30 το πρωί της Δευτέρας, στην αποβάθρα της Γραμμής 1, σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους σταθμούς του μετρό της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με την αστυνομία.

Περίπου μισή ώρα νωρίτερα, ένα άγνωστο άτομο είχε εισέλθει στον σταθμό και είχε αφήσει το μωρό στο βρόμικο δάπεδο, τυλιγμένο με μια κουβέρτα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες. Το άτομο στη συνέχεια βγήκε από τον σταθμό και διέφυγε πεζή.

Η αστυνομία ανέφερε ότι το βρέφος, με τον ομφάλιο λώρο του ακόμη συνδεδεμένο, μεταφέρθηκε με περιπολικό σε τοπικό νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις.