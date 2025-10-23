Βίντεο: Νεογέννητο βρέφος με συνδεδεμένο τον ομφάλιο λώρο βρέθηκε εγκαταλελειμμένο σε σταθμό του μετρό

Σοκ έχει προκαλέσει στη Νέα Υόρκη η εγκατάλειψη ενός νεογέννητου μωρού σε σταθμό του μετρό, με τον ομφάλιο λώρο του ακόμη συνδεδεμένο.

Οι αστυνομικές αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο που δείχνει μια γυναίκα που αναζητείται σε σχέση με το περιστατικό.


Το υλικό που δημοσιοποιήθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα της Νέας Υόρκης (NYPD), την Τρίτη, δείχνει τη γυναίκα να κρατάει στην αγκαλιά της ένα βρέφος τυλιγμένο σε λευκά πανιά, ενώ περπατά στο πεζοδρόμιο σε μικρή απόσταση από το σημείο όπου εντοπίστηκε το νεογέννητο, στον σταθμό 34th Street–Penn Station.


Σύμφωνα με το βίντεο, η γυναίκα φορούσε ροζ παντελόνι, κόκκινο μαντίλι στο κεφάλι και γυαλιά.


Το νεογέννητο κοριτσάκι εντοπίστηκε γύρω στις 9:30 το πρωί της Δευτέρας, στην αποβάθρα της Γραμμής 1, σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους σταθμούς του μετρό της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με την αστυνομία.

Περίπου μισή ώρα νωρίτερα, ένα άγνωστο άτομο είχε εισέλθει στον σταθμό και είχε αφήσει το μωρό στο βρόμικο δάπεδο, τυλιγμένο με μια κουβέρτα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες. Το άτομο στη συνέχεια βγήκε από τον σταθμό και διέφυγε πεζή.

Η αστυνομία ανέφερε ότι το βρέφος, με τον ομφάλιο λώρο του ακόμη συνδεδεμένο, μεταφέρθηκε με περιπολικό σε τοπικό νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις.

10:36 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

