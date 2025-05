Βίντεο: Καρέ καρέ η έκρηξη πυραύλου από το χτύπημα της Ινδίας στο πακιστανικό Κασμίρ

Παγκόσμιο σοκ έχει προκαλέσει το πολλαπλό ινδικό πυραυλικό χτύπημα στο πακιστανικό Κασμίρ, το βράδυ της Τρίτης (6/5). Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο στο οποίο φαίνεται η στιγμή της πρόσκρουσης ενός πυραύλου και η τεράστια έκρηξη που προκαλεί.

Κόσμος πολύς είναι συγκεντρωμένος σε υπαίθριο σημείο και εκείνη τη στιγμή προσκρούει ο ινδικός πύραυλος με αποτέλεσμα να προκαλείται μια τεράστια έκρηξη και εκκωφαντικός θόρυβος.

Την ώρα εκείνοι έντρομοι οι συγκεντρωμένοι σπεύδουν να διαλυθούν και πανικόβλητοι φεύγουν με όποιο μέσο είναι διαθέσιμο.

BREAKING: The first clear footage of India bombing Pakistan. pic.twitter.com/OGglvTsJ3f

— Clash Report (@clashreport) May 6, 2025