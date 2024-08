Βίντεο: Η στιγμή που ουκρανικό drone χτυπά συγκρότημα κατοικιών στο Σαρατόφ – Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων

Τη στιγμή που ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) χτυπά συγκρότημα κατοικιών στην πόλη Σαρατόφ της Ρωσίας έχει καταγράψει κάμερα. Στο βίντεο με το συγκεκριμένο χτύπημα, που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, φαίνεται το drone να πλησιάζει με μεγάλη ταχύτητα το κτίριο και να προσκρούει σε αυτό, προκαλώντας έκρηξη. Σύμφωνα με πληροφορίες το συγκεκριμένο μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε τον 28ο όροφο του κτιριακού συγκροτήματος «Volga Sky», καταστρέφοντας ολοσχερώς ένα διαμέρισμα και αφήνοντας το ακριβώς από κάτω χωρίς παράθυρα.

Από το χτύπημα φέρεται να τραυματίστηκαν τέσσερις άνθρωποι συνολικά, με μια γυναίκα να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Το συγκεκριμένο χτύπημα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της «απάντησης» στο μπαράζ ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων σε περιφέρεις του Κιέβου για τις ουκρανικές επιθέσεις στο Κουρσκ, πλήττοντας στρατιωτικές εγκαταστάσεις και ενεργειακές υποδομές με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου να δηλώνει ότι θα υπάρξει οπωσδήποτε ρωσική απάντηση στις «εχθρικές ενέργειες της Ουκρανίας».

Δείτε το σχετικό βίντεο

Meanwhile, in Russia, a drone crashed into a high-rise building and completely destroyed an apartment

Russian media reports that the drone hit the 28th floor of the “Volga Sky” building in #Saratov. One apartment was completely destroyed, and another one,… pic.twitter.com/H2VlZTOroT

