Μαρία Σάκκαρη: Την «πρόδωσε» ο ώμος της και εγκατέλειψε τον αγώνα με την Γουάνγκ – Αποχώρησε από το US Open – ΦΩΤΟ

Άδοξα έληξε η παρουσία της Μαρίας Σάκκαρη στο τουρνουά US Open, αφού το πρόβλημα στον ώμο της δεν της επέτρεψε να τελειώσει τον αγώνα με την Κινέζα, Γιαφάν Γουάνγκ. Η Ελληνίδα τενίστρια αποχώρησε από τον αγώνα λόγω του τραυματισμού της με το σκορ να είναι 1-0 σετ για την αντίπαλό της, για τον 1ο γύρο του τουρνουά.

Only a few games in, Sakkari already getting a MTO. pic.twitter.com/LP0mJ787ot

Σημειώνεται ότι λόγω του συγκεκριμένου προβλήματος, η Σάκκαρη δεν συμμετείχε στο Open του Σινσινάτι, με την ελπίδα ότι θα ξεπερνούσε τον τραυματισμό της. Όμως, όπως αποδείχθηκε αυτό δεν έγινε με την κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια να αποχωρεί οριστικά από τη διοργάνωση.

Για την ιστορία να αναφέρουμε ότι η Μαρία Σάκκαρη έχασε το σετ με σκορ 6-2.

Maria Sakkari retires from her first round US Open match against Yafan Wang.

Very sad to see this.

Yafan played well, but Maria just wasn’t healthy.

Wishing her a quick recovery. 🙏❤️‍🩹 pic.twitter.com/8zdLhY59Pm

