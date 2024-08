Ρωσία – Ουκρανία: Αεροπορικές επιδρομές και εκρήξεις στο Κίεβο – Κατάρριψη 20 ουκρανικών drone από τον ρωσικό στρατό

Σήμερα, η σύγκρουση στην Ουκρανία κλιμακώθηκε περαιτέρω με αεροπορικές επιδρομές από τη Ρωσία που προκάλεσαν τουλάχιστον τρεις θανάτους σε διάφορες περιοχές της χώρας, ενώ η Μόσχα ανακοίνωσε την κατάρριψη ουκρανικών drones σε πολλές ρωσικές περιφέρειες. Η κατάσταση παραμένει τεταμένη, με ζημιές σε υποδομές και διακοπές ρεύματος, καθώς οι συγκρούσεις συνεχίζονται και στα δύο μέτωπα.

Τουλάχιστον 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ουκρανία σε αεροπορικές επιδρομές που εξαπέλυσε σήμερα η Ρωσία, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Οι απώλειες αναφέρθηκαν στη Λουτσκ, στη βορειοδυτική Ουκρανία, στη Ντνίπρο, στο ανατολικό και στη Ζαπορίζια, στο νότιο τμήμα της χώρας.

Σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP, τοπικοί αξιωματούχοι ανέφεραν αεροπορικές επιθέσεις σε πολλές περιφέρειες της χώρας, ενώ τουλάχιστον 7 εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα το πρωί πάνω από την πρωτεύουσα Κίεβο. Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο ανέφερε στην Telegram ότι υπάρχουν διακοπές ρεύματος και νερού σε τμήματα της πόλης.



Η μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία παραγωγής ενέργειας της Ουκρανίας, η DTEK, ανακοίνωσε ότι έχει προχωρήσει σε έκτακτες διακοπές ρεύματος μετά τις επιθέσεις.

Οι περιφερειάρχες της Οδησσού και της Ζαπορίζια, στον νότο, όπως και αυτός του Χαρκόβου, στη βορειοανατολική Ουκρανία, ανέφεραν με αναρτήσεις τους στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram εκρήξεις και κάλεσαν τους κατοίκους να καταφύγουν σε ασφαλή μέρη.

Energy infrastructure facilities were struck in Rivne and Zaporizhzhia oblasts, critical infrastructire facilities affected in Vinnytsia oblast. Many oblasts centers, such as Kyiv and Zhytomyr, have no power or water.… pic.twitter.com/xhMLUokwqK



Στην πόλη Λουτσκ, στη βορειοδυτική Ουκρανία, αξιωματούχοι δήλωσαν ότι επίθεση προκάλεσε ζημιές σε κατοικημένο κτίριο. «Μια πολυκατοικία υπέστη ζημιές σε επίθεση του εχθρού στη Λουτσκ», δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης Ιγκόρ Πολίστσουκ, σημειώνοντας ότι σκοτώθηκε ένας άνθρωπος.

Νωρίτερα 5 άνθρωποι είχαν τραυματιστεί από επίθεση σε βιομηχανική εγκατάσταση στην κεντρική περιφέρεια Πολτάβα, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη της Φίλιπ Πρόνιν.

Αντιαεροπορικά συστήματα της Ρωσίας κατέστρεψαν 20 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόδου που εξαπολύθηκαν από την Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας σε διάφορες περιοχές, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα.

Τα εννέα από τα drones καταστράφηκαν στην περιφέρεια Σαράτοφ, άλλα τρία στην Κουρσκ, από δύο στην Μπέλγκοροντ, στην Μπριάνσκ και στην Τούλα, και από ένα στην Αριέλ και στη Ριάζαν, διευκρίνισε το υπουργείο μέσω Telegram.

Engels and Saratov were reportedly attacked by drones this morning. So far, reports indicate damaged buildings and at least 20 vehicles. One of the drones crashed into the tallest high-rise building in Saratov, falling about 12 kilometers short of the Engels military airfield. pic.twitter.com/cjsmedAqf3

