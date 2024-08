Ρωσία: Ουκρανικοί βομβαρδισμοί στο Μπέλγκοροντ – 5 άμαχοι νεκροί και 12 τραυματίες

Ένα νυχτερινό ουκρανικό χτύπημα στη ρωσική μεθοριακή περιοχή του Μπέλγκοροντ που συνορεύει με την Ουκρανία είχε σαν αποτέλεσμα πέντε πολίτες να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι 12 να τραυματιστούν.

Όπως ανέφερε ο κυβερνήτης της περιοχής, Βιάτσεσλαβ Γκλάντκοφ σε ανάρτησή του στο Telegram, μεταξύ των τραυματιών από τον βομβαρδισμό της πόλης Ρακιτνόγιε είναι τρία παιδιά.

Belgorod / Bilhorod PR ❗

Bavovna 🔥🔥🔥💨

There is a fire in Rakitnoye after loud sounds tonight! Gas is burning. There is no official information yet. pic.twitter.com/ityGs1ODFS

