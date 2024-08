Ουκρανία: Σύμβουλος του Reuters για ζητήματα ασφαλείας νεκρός σε βομβαρδισμό στην Κραματόρσκ – Τραυματίες δυο δημοσιογράφοι του πρακτορείου

Ο Ράιαν Έβανς, 38 ετών, Βρετανός σύμβουλος του Reuters για ζητήματα ασφαλείας, μέλος εξαμελούς ομάδας στην Κραματόρσκ που κάλυπτε τις εξελίξεις στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, σκοτώθηκε και δυο δημοσιογράφοι του τραυματίστηκαν όταν χτυπήθηκε ξενοδοχείο κατά τη διάρκεια βομβαρδισμού στην Κραματόρσκ, πόλη της ανατολικής Ουκρανίας, ανακοίνωσε το διεθνές πρακτορείο ειδήσεων χθες Κυριακή.

Reuters safety adviser Ryan Evans was killed and two Reuters journalists were injured in a strike on a hotel in the eastern Ukrainian city of Kramatorsk https://t.co/n1m3aY3x4d pic.twitter.com/yYEyqhRiZm

