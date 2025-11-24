Βίντεο: Η στιγμή που καθυστερημένοι επιβάτες πτήσης «μπουκάρουν» στην πίστα και επιχειρούν να σταματήσουν το αεροπλάνο

Δύο επιβάτες αεροπλάνου, στην Γερμανία, συνελήφθησαν όταν προσπάθησαν να κυνηγήσουν το αεροπλάνο τους στον διάδρομο απογείωσης, έχοντας χάσει την επιβίβαση για την πτήση τους. Οι 2 άνδρες, ηλικίας 28 και 47 ετών, εθεάθησαν να τρέχουν στον διάδρομο απογείωσης του αεροδρομίου της Κολωνίας-Βόννης, σε μια προσπάθεια να προλάβουν την πτήση της Wizz Air.

Το αεροπλάνο, με προορισμό τη Ρουμανία, φαινόταν με τα κόκκινα φώτα να αναβοσβήνουν και τους κινητήρες του να λειτουργούν, υποδηλώνοντας ότι βρισκόταν στη μέση της τροχοδρόμησης για την αναχώρησή του.  Ωστόσο, οι δύο άνδρες φαινόταν να κάνουν σήμα στον πιλότο ότι ήθελαν να επιβιβαστούν στο αεροπλάνο.

Ένας υπάλληλος του αεροδρομίου τους πλησίασε και τους σταμάτησε. Παρά την καθυστέρηση, το αεροπλάνο κατάφερε να απογειωθεί λίγα λεπτά αργότερα και τελικά προσγειώθηκε νωρίτερα από το προγραμματισμένο στο Βουκουρέστι.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι όταν οι δύο άνδρες μπούκαραν στην πίστα του αεροδρομίου, η πύλη επιβίβασης B70 είχε ήδη κλείσει. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι δύο άνδρες έσπασαν το γυαλί ενός συναγερμού έκτακτης ανάγκης στις 9.33 μ.μ. και πάτησαν ένα κουμπί για να ανοίξουν την πόρτα προς τον διάδρομο απογείωσης.

Ο εκπρόσωπος της ομοσπονδιακής αστυνομίας Oliver Hünewinckell δήλωσε στην Bild: «Έχουν απαγγελθεί ποινικές κατηγορίες για παράνομη είσοδο εναντίον των ανδρών. Η παραβίαση του νόμου για την ασφάλεια των αερομεταφορών εξακολουθεί να διερευνάται».

Ένας εκπρόσωπος του αεροδρομίου Κολωνίας-Βόννης δήλωσε στην εφημερίδα: «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι την Παρασκευή το βράδυ, δύο επιβάτες μπήκαν παράνομα στην πίστα, μέσω μιας εξόδου κινδύνου, αφού πέρασαν από τον έλεγχο ασφαλείας.

Οι δύο συνελήφθησαν από το προσωπικό του αεροδρομίου και παραδόθηκαν στην Ομοσπονδιακή Αστυνομία. Το αεροδρόμιο Κολωνίας-Βόννης έχει κινήσει νομικές διαδικασίες. Η ασφάλεια των πτήσεων στο αεροδρόμιο δεν διακυβεύθηκε ποτέ και οι πτητικές λειτουργίες δεν επηρεάστηκαν», είπε.

