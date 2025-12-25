Βίντεο: Γκαζιάρης οδηγός γκρέμισε τεράστιο χριστουγεννιάτικο δέντρο – Τώρα θα πρέπει να πληρώσει τα σπασμένα

Ακριβά θα κοστίσει η νυχτερινή βόλτα σε έναν γκαζιάρη οδηγό ο οποίος, ενώ έκανε «donuts», έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και παρέσυρε χριστουγεννιάτικο δέντρο, ρίχνοντάς το στο έδαφος.

Στο βίντεο φαίνεται ο οδηγός να κάνει επικίνδυνους ελιγμούς σε κεντρική πλατεία στο νότιο Καζακστάν, πριν πέσει πάνω σε ένα τεράστιο χριστουγεννιάτικο δέντρο και το ρίξει κάτω.

Πλάνα από κάμερες ασφαλείας (CCTV) στην πόλη Σαριαγκάς τον έχουν καταγράφει να μπαίνει με ταχύτητα στη σχεδόν άδεια πλατεία τις πρώτες πρωινές ώρες και να κάνει κυκλικές περιστροφές, γνωστές ως «donuts», με ένα σεντάν Lada.

Καθώς ο οδηγός προσπάθησε να ολοκληρώσει μια δεύτερη συνεχόμενη περιστροφή, το όχημα έπεσε στο χριστουγεννιάτικο δέντρο ύψους περίπου 12 μέτρων που βρισκόταν στο κέντρο της πλατείας. Το δέντρο κατέρρευσε, ενώ τα φωτάκια σκορπίστηκαν στο οδόστρωμα. Η σύγκρουση κατέστρεψε σχεδόν τελείως το φωτισμένο εορταστικό σκηνικό.

Ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και τράπηκε σε φυγή, αφήνοντας το πεσμένο δέντρο να κείτεται στο κέντρο της πλατείας. «Οι αστυνομικοί μελέτησαν προσεκτικά τις καταγραφές από την περιοχή μέσω καμερών CCTV», ανέφερε η αστυνομία στην ανακοίνωση. «Ως αποτέλεσμα, ταυτοποιήθηκε ο δράστης».

Η αστυνομία επιβεβαίωσε αργότερα ότι ο οδηγός βρισκόταν πίσω από το τιμόνι ενός Lada VAZ-2105. Οι ερευνητές τον εντόπισαν αφού εξέτασαν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας και το όχημά του κατασχέθηκε στη συνέχεια, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Οι αρχές δήλωσαν ότι στον οδηγό επιβλήθηκε πρόστιμο για επικίνδυνη οδήγηση. Σε μια ασυνήθιστη εξέλιξη, η αστυνομία διέταξε επίσης να αποκαταστήσει τη ζημιά που προκάλεσε στον εορταστικό διάκοσμο.

«Ο νεαρός οδηγός επισκεύασε το κατεστραμμένο δέντρο και υποσχέθηκε να μην προβεί σε παρόμοιες παραβάσεις στο μέλλον», ανέφερε η αστυνομία.