Βίντεο: Δραματικά πλάνα από κατάρρευση τελεφερίκ – Έπεσαν στο κενό ουρλιάζοντας οι επιβάτες του, 12 τραυματίες

Τρόμο και πανικό προκάλεσε ένα σοβαρό δυστύχημα σε χιονοδρομικό θέρετρο της Ρωσίας, όταν κατέρρευσε τελεφερίκ, ρίχνοντας επιβάτες στο έδαφος και σε λίμνη, ενώ άλλοι έμειναν εγκλωβισμένοι να αιωρούνται.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή στο Νάλτσικ, στη νότια Ρωσία, με απολογισμό 12 τραυματίες.

Τέσσερις άνθρωποι έπεσαν στη λίμνη και έξι ακόμη στο έδαφος, ενώ σύμφωνα με το τοπικό υπουργείο Υγείας, ένας τραυματίας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκεται και ένα παιδί.

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας δείχνει τα καθίσματα να αποκολλώνται ξαφνικά και να πέφτουν, ενώ ακούγονται οι επιβάτες να ουρλιάζουν, καθώς άλλοι καταλήγουν σε δασική περιοχή και άλλοι στη λίμνη.



Οι πτώσεις εκτιμάται ότι έγιναν από ύψος έως και επτά μέτρων.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης χρειάστηκαν πάνω από μία ώρα για να προσεγγίσουν όσους έπεσαν στο δάσος, ενώ 13 επιβάτες που έμειναν κρεμασμένοι στον αέρα απεγκλωβίστηκαν από διασώστες.

Ο αναβατήρας είχε κατασκευαστεί το 1968 και, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, «η φθορά των καλωδίων» θεωρείται «η προκαταρκτική αιτία του δυστυχήματος».

Τοπικά μέσα αναφέρουν ότι είχαν γίνει «πολλαπλά παράπονα» για την κατάστασή του, με τουρίστες να τον περιγράφουν ως «σκουριασμένο» και «παλιό».