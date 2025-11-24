Βίντεο: Χάος σε συνάθροιση οδηγών για «επιδείξεις» – Ξυλοκοπήθηκαν κάτοικοι και πυρπολήθηκε αυτοκίνητο

Ένα βίαιο περιστατικό αναστάτωσε γειτονιά του Κουίνς στη Νέα Υόρκη, όταν μια άτυπη συγκέντρωση οδηγών μετατράπηκε σε σκηνικό χάους, με ξυλοδαρμούς, καταστροφές και ένα αυτοκίνητο να τυλίγεται στις φλόγες. Το επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής.

Σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες και βίντεο από το περιστατικό, μια ομάδα οδηγών που είχαν συγκεντρωθεί για ανεξέλεγκτες «επιδείξεις» με τα αυτοκίνητά τους κατέβηκε στην περιοχή Μάλμπα.

Ο Μπλέικ Φερέρ, κάτοικος της περιοχής, είπε στη New York Post ότι όλα ξεκίνησαν όταν βγήκε από το σπίτι του για να τους απομακρύνει. «Όταν βγήκα έξω, είπα, “Αδελφέ, πρέπει να ξεκουμπιστείς από την ιδιοκτησία μου”, και τότε ξεκίνησαν όλα», δήλωσε.

🚨 Newz Alert 🚨 #NewYork “Queens Couple Brutally Beaten & Car Torched After Confronting Illegal Car Meet-Up Mob” ➡️ Early Nov 24, 2025 ~12:30 a.m., dozens of reckless drivers invaded South Drive & 141 St in Malba, Queens for illegal car meet-up ➡️ Participants performed… pic.twitter.com/DVT2H50Lkx — BreakinNewz (@BreakinNewz01) November 24, 2025



Βίντεο δείχνει περίπου δώδεκα άτομα να τον κλωτσούν, να τον χτυπούν και να τον ποδοπατούν, με αποτέλεσμα να σπάσουν τη μύτη και τα πλευρά του, ενώ χτυπήθηκε και η σύζυγός του.

Ο Φερέρ ήταν «τυχερός που δεν σκοτώθηκε», ανέφερε η δημοτική σύμβουλος Βίκι Παλαδίνο, η οποία εκπροσωπεί την περιοχή.

Last night in Malba, a large group of individuals from outside my district conducted an illegal ‘takeover’ of a quiet residential street at approximately 12:30am. This is not the first time it’s happened. A private security guard attempted to calm the situation — he was… pic.twitter.com/sSL7aWuufC — Councilwoman Vickie Paladino (@VickieforNYC) November 23, 2025



Ο 59χρονος Λάρι Ρας, κάτοικος της περιοχής του οποίου το αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες, περιέγραψε το συμβάν λέγοντας ότι «ήταν μια απόλυτη συμπλοκή».

Ο Ρας, ιδιοκτήτης εταιρείας ασφαλείας, είπε ότι άκουσε τους οδηγούς να κάνουν φασαρία και βγήκε έξω, όπου υπολογίζει ότι είδε περίπου 40 αυτοκίνητα. Πρόσθεσε ότι στάθμευσε ένα εταιρικό όχημα στη διασταύρωση όπου είχαν συγκεντρωθεί για να αποτρέψει τη συνέχιση του χάους. «Μόλις το έκανα αυτό, όλοι άρχισαν να φεύγουν», είπε.

«Τότε δύο άτομα πλησίασαν το αυτοκίνητο. Πέταξαν κάποιο είδος πυροτεχνήματος ή κάτι τέτοιο και έβαλαν φωτιά στο αυτοκίνητο. Τότε η συμπλοκή ξεκίνησε ξανά», πρόσθεσε.

NEW: Security Guard’s Car SET A BLAZE in Queens, after he attempts to stop a street takeover. At 12:30 a.m., firefighters responded to the area of Point Crescent and Boulevard in Malba / College Point neighborhood in Queens, for a car that belonged to a security guard, that was… pic.twitter.com/liLQhdipGH — Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) November 23, 2025



Σε βίντεο που δημοσίευσε η Παλαδίνο στην πλατφόρμα X, φαίνεται το φλεγόμενο αυτοκίνητο την ώρα που ένα όχημα κάνει κύκλους γύρω του. «Το να πω ότι αυτό είναι απαράδεκτο είναι λίγο», είπε στην Post.

«Ήρθαν με τα αυτοκίνητά τους και έσπειραν τον όλεθρο σε αυτή την πολύ ήσυχη περιοχή της περιφέρειάς μου».

Το πλήθος πέταξε αντικείμενα στο αυτοκίνητο ενός 41χρονου, όταν αυτός προσπάθησε να σταματήσει το χάος, σύμφωνα με την αστυνομία. Κάτοικοι υποστηρίζουν ότι η περιοχή αποτελεί συχνό σημείο συνάθροισης οδηγών που κάνουν επιδείξεις.

«Ζω εκεί όλη μου τη ζωή», ανέφερε ο Ρας. «Συμβαίνει, αλλά όχι σε αυτή την έκταση».

So @ZohranKMamdani and @NYPDPC have no comment on the lack of response to this in Malba, Queens, NYC? pic.twitter.com/Iqe1B7LzW8 — Chewy Yorkie (@ChewyYorkie) November 24, 2025



Η Παλαδίνο σημείωσε επίσης ότι αρκετοί ένοπλοι κάτοικοι έδειξαν «ακραία αυτοσυγκράτηση», προειδοποιώντας όμως πως «αυτό το επίπεδο αυτοσυγκράτησης δεν είναι εγγυημένο».

Και πρόσθεσε: «Αν η πόλη αρνείται να κάνει ό,τι είναι απαραίτητο, μπορεί να το κάνουν οι ίδιοι οι άνθρωποι».