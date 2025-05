Βίντεο: Απόπειρα απαγωγής κόρης CEO πλατφόρμας κρυπτονομισμάτων μέρα μεσημέρι – Η ηρωική παρέμβαση ενός περαστικού

Μια συγκλονιστική απόπειρα απαγωγής σημειώθηκε στο κέντρο του Παρισιού, όταν ένοπλοι με μαχαίρια επιτέθηκαν σε γυναίκα και το δίχρονο παιδί της μέρα μεσημέρι, μπροστά στα μάτια περαστικών. Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, η 34χρονη είναι κόρη διευθύνοντος συμβούλου πλατφόρμας αγοραπωλησίας κρυπτονομισμάτων.

Το περιστατικό ήρθε λίγες μόνο ώρες αφότου η Κιμ Καρντάσιαν κατέθεσε στο δικαστήριο της γαλλικής πρωτεύουσας για τη ληστεία που υπέστη το 2016, μόλις δύο χιλιόμετρα μακριά από το σημείο της αποτυχημένης προσπάθειας απαγωγής.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταγράφει τη στιγμή που μια ομάδα μασκοφόρων επιχειρεί με βία να σπρώξει τη 34χρονη γυναίκα και το παιδί της μέσα σε ένα λευκό βαν.

Η γυναίκα ακούγεται να ουρλιάζει απεγνωσμένα για βοήθεια την ώρα που οι δράστες την τραβούν.



Τους απαγωγείς απομάκρυνε ένας περαστικός που έδρασε ηρωικά, πετώντας εναντίον τους έναν πυροσβεστήρα και τρέποντάς τους σε φυγή.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Le Parisien, «τα θύματα σώθηκαν και χάρη στην επέμβαση του πατέρα του παιδιού, ηλικίας 30 ετών, ο οποίος τα προστάτευσε με το σώμα του και δέχθηκε πολλαπλά χτυπήματα, ενδεχομένως και μαχαιριές».

Το θύμα είναι κόρη CEO πλατφόρμας αγοραπωλησίας κρυπτονομισμάτων (crypto), σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, οι οποίες σημειώνουν ότι «διεξάγεται έρευνα για απόπειρα απαγωγής, λαμβάνοντας υπόψη και το ενδεχόμενο το κίνητρο να σχετίζεται με τις δραστηριότητες της οικογένειας στον χώρο των κρυπτονομισμάτων».

Stay away from the crypto world!

A cryptocurrency executive’s daughter and her two-year-old child narrowly escaped a kidnapping attempt in central Paris.

Three masked men attempted to force them into a fake delivery van. During the struggle, one assailant dropped a gun. pic.twitter.com/SSOC5ws1M5

— Stockholm Sentinel (@StckhlmSentinel) May 13, 2025