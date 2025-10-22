Βερολίνο: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά του Μερτς – Δήλωσε ότι το «αστικό τοπίο» επιβαρύνεται από τους μετανάστες

Περίπου 2.000 άτομα συγκεντρώθηκαν αργά το βράδυ της Τρίτης (21/10) έξω από τα κεντρικά γραφεία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) στο Βερολίνο της Γερμανίας, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τις πρόσφατες δηλώσεις του καγκελάριου περί «προβλήματος στο “αστικό τοπίο”» λόγω των μεταναστών, το οποίο, όπως είπε, γνωρίζουν καλά οι γυναίκες.

Jetzt Live – Feministische Demo gegen #Merz: Wohlstandsverwahrloste grüne Frauen aus den Bungalows & Villen der Vorstädte sind vor die #Berlin er #CDU Zentrale gezogen, um gegen die #Stadtbild Äusserungen von Merz zu demonstrieren. Gesellschaftliche Verlotterung im Endstadium! pic.twitter.com/8GefbASI1E — Max van Stetten (@homo_est_liber) October 21, 2025

Πριν από λίγες ημέρες ο Φρίντριχ Μερτς είχε δηλώσει ότι αν και έχει μειωθεί ο αριθμός των αφίξεων παράτυπων μεταναστών, «παραμένει το πρόβλημα στο αστικό τοπίο», προκαλώντας αντιδράσεις από πολιτικούς αντιπάλους, αλλά ακόμη και από στελέχη του CDU. Ερωτώμενος κατόπιν σχετικά με την εν λόγω δήλωση, ο καγκελάριος όχι μόνο αρνήθηκε να ανασκευάσει, αλλά αντέστρεψε το ερώτημα: «Έχετε κόρες; Οι γυναίκες αισθάνονται όλο και πιο ανασφαλείς στις πόλεις. Επομένως δεν έχω να ανακαλέσω τίποτα. Όποιος βλέπει το θέμα στην καθημερινή του ζωή, γνωρίζει ότι έχω δίκιο με αυτό το σχόλιο, το οποίο κάνω όχι για πρώτη φορά και όχι για τελευταία. Δεν έχω τίποτα να πάρω πίσω. Όποιος ρωτήσει τις κόρες του, πιθανότατα θα λάβει μια αρκετά σαφή και αδιαμφισβήτητη απάντηση σχετικά με το τι μπορεί να εννοούσα με τα σχόλιά μου», δήλωσε. Η χθεσινοβραδινή διαδήλωση οργανώθηκε με πρωτοβουλία της οργάνωσης «Μαζί κατά της δεξιάς», η οποία κάλεσε σε «φεμινιστικό συλλαλητήριο» υπό το σύνθημα «Είμαστε οι κόρες». Σύμφωνα με την αστυνομία του Βερολίνου στην συγκέντρωση συμμετείχαν 2.000 άτομα, ενώ οι διοργανωτές έκαναν λόγο για 7.500 συμμετέχοντες.

Κριτική για τις δηλώσεις του καγκελάριου εκφράστηκε από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD), από τους Πράσινους και την Αριστερά, ενώ ο επικεφαλής της κοινωνικής πτέρυγας του CDU Ντένις Ράντκε ζήτησε «διαφορετικό στιλ» από τον Φρίντριχ Μερτς. «Φυσικά, έχουμε ένα ανησυχητικό αστικό τοπίο σε πολλές περιοχές, αλλά το να υπονοούμε ότι αυτό θα αλλάξει μέσω απελάσεων είναι πολύ απλοϊκό, δημιουργεί μη ρεαλιστικές προσδοκίες και δεν αποδίδει δικαιοσύνη στην πολυπλοκότητα του προβλήματος (…) Ο Φρίντριχ Μερτς δεν είναι πλέον ο πνευματώδης σχολιαστής στο περιθώριο που επιτίθεται. Αντίθετα, ως καγκελάριος, φέρει ιδιαίτερη ευθύνη για τη συνοχή της κοινωνίας μας, την κουλτούρα της συζήτησης και μια θετική αφήγηση για το μέλλον», πρόσθεσε.

Bundeskanzler Friedrich Merz hat am Montag in Berlin nach der Präsidiumsklausur der CDU seine „Stadtbild”-Aussage bekräftigt. „Fragen Sie mal Ihre Töchter, was ich damit gemeint haben könnte”, sagte Merz lachend auf eine Frage eines Journalisten. pic.twitter.com/CSxR7q38xN — TRT Deutsch (@TRTDeutsch) October 21, 2025

Ο πρώην αρχηγός του CDU Άρμιν Λάσετ χαρακτήρισε τη δήλωση του κ. Μερτς «πολύ νεφελώδη» και προειδοποίησε για τον κίνδυνο να επωφεληθεί η Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD). «Ο κ. Μερτς θα μπορούσε να είχε διατυπώσει το νόημά του πιο καθαρά. Το αστικό τοπίο δεν αφορά μόνο τη μετανάστευση. Περιλαμβάνει επίσης σύριγγες ναρκωτικών που πετιούνται από Γερμανούς τοξικομανείς σε πάρκα, αντισημίτες που φωνάζουν συνθήματα της Χαμάς ή ακροδεξιούς ριζοσπάστες που παρελαύνουν στους δρόμους», τόνισε ο κ. Λάσετ.