Βενεζουέλα: Η αστυνομία διατάχθηκε να συλλάβει «όποιον στήριξε την ένοπλη επίθεση» των ΗΠΑ στη χώρα – Η επόμενη ημέρα στο Καράκας

Με την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που κηρύχθηκε από την κυβέρνηση στην Βενεζουέλα, μετά την επίθεση των ΗΠΑ στη χώρα και την ανατροπή του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, η αστυνομία έλαβε εντολή «να ξεκινήσει αμέσως» την έρευνα και να συλλάβει «όποιον εμπλέκεται στην προώθηση ή υποστήριξη της ένοπλης επίθεσης», σύμφωνα με το κείμενο του διατάγματος που δόθηκε στη δημοσιότητα, την Δευτέρα.

Το διάταγμα τέθηκε σε ισχύ από το Σάββατο, όμως μόλις σήμερα δόθηκε στη δημοσιότητα το πλήρες κείμενο. Σήμερα, Δευτέρα, η συνηθισμένη ρουτίνα ξεκίνησε στο Καράκας, όπου οι δρόμοι και οι λεωφόροι σταδιακά επανέρχονται στην κανονική τους κυκλοφορία, μετά τη διακοπή και τη σημαντική μείωση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και μετά τα γεγονότα που κατέληξαν στην σύλληψη του Nicolás Maduro.

Είναι εργάσιμη μέρα και οι επιχειρήσεις έχουν επίσης αρχίσει να ανοίγουν. Το μετρό και τα βενζινάδικα λειτουργούν και δεν υπάρχει σημαντική παρουσία των δυνάμεων ασφαλείας στους δρόμους.

Ωστόσο, γύρω από το κοινοβούλιο, όπου σήμερα πραγματοποιείται ειδική συνεδρίαση για την ορκωμοσία της Ντέλσι Ροντρίγκες ως προσωρινής προέδρου της Βενεζουέλας, ορισμένοι δρόμοι είναι κλειστοί. Εδώ, υπάρχει αστυνομική παρουσία , αλλά όχι της κλίμακας που παρατηρήθηκε κατά την ορκωμοσία του Μαδούρο στις 10 Ιανουαρίου 2025.

Οι κάτοικοι πάντως αναφέρουν ότι «οι τιμές των τροφίμων είναι εξαιρετικά υψηλές», μετά από το Σαββατοκύριακο.