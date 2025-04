Βατικανό: To «πηγαδάκι» Τραμπ, Ζελένσκι, Μακρόν και Στάρμερ στο περιθώριο της κηδείας του Πάπα Φραγκίσκου

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο Ουκρανός ηγέτης Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ είχαν σήμερα μια θετική συνάντηση στο περιθώριο της κηδείας του πάπα Φραγκίσκου, στο Βατικανό, ανακοίνωσε η γαλλική προεδρία.

Ερωτηθείσα για τη φωτογραφία που δημοσιοποιήθηκε από το γραφείο Τύπου της ουκρανικής προεδρίας με τους τέσσερις ηγέτες να συνομιλούν όρθιοι σε κύκλο στη Ρώμη, η γαλλική προεδρία σχολίασε: “Επιβεβαιώνουμε τη συνάντηση, η οποία ήταν θετική”.

Good meeting. We discussed a lot one on one. Hoping for results on everything we covered. Protecting lives of our people. Full and unconditional ceasefire. Reliable and lasting peace that will prevent another war from breaking out. Very symbolic meeting that has potential to… pic.twitter.com/q4ZhVXCjw0

