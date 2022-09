Βασίλισσα Eλισάβετ: Ουράνιο τόξο εμφανίστηκε πάνω από το παλάτι του Μπάκιγχαμ λίγο πριν ανακοινωθεί ο θάνατός της

Ένα διπλό ουράνιο τόξο φαίνεται πως διαπέρασε τα σύννεφα πάνω από τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ στο Λονδίνο την Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2022, λίγο πριν ανακοινωθεί η είδηση του θανάτου της Βασίλισσας Ελισσάβετ, η οποία έφυγε από την ζωή σε ηλικία 96 ετών, έπειτα από 70 χρόνια παραμονής τον θρόνο.

«Η Bασίλισσα Ελισάβετ πέθανε ειρηνικά στο Balmoral σήμερα το απόγευμα», ανέφεραν στην ανακοίνωσή τους τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ την ίδια ημέρα.

Κόσμος είχε συγκεντρωθεί έξω από την βασιλική κατοικία στο Λονδίνο, εν μέσω ανησυχιών σχετικά με την υγεία της μονάρχη, όταν τα ουράνια τόξα έκαναν την εμφάνισή τους.

A rainbow forms as people gather outside Buckingham Palace, following a statement from the Palace over concerns for Queen Elizabeth’s health, in London https://t.co/He83TCShdU 📷 Toby Melville pic.twitter.com/wy3Sl6AI25

— Reuters Pictures (@reuterspictures) September 8, 2022