Βασίλισσα Ελισάβετ: Νομίσματα, διαβατήρια και εθνικός ύμνος—Όλα όσα αλλάζουν μετά τον θάνατό της

Ο θάνατος της Βασίλισσας Ελισάβετ σηματοδοτεί μια μνημειώδη και ανατρεπτική στιγμή στην ιστορία της Βρετανίας. Σύμφωνα με αναφορές, η κηδεία και η επακόλουθη στέψη θα κοστίσουν στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν περίπου 6 δισεκατομμύρια λίρες.

Αλλά αυτό θα μπορούσε να μετριαστεί από το πόσα θα πρέπει να πληρώσει η χώρα για οργανωτικές αλλαγές. Από τότε που ανέβηκε στον θρόνο το 1952, η βασίλισσα έγινε η πιο διάσημη γυναίκα στον κόσμο.

Το πορτρέτο της είναι παντού πάνω σε γραμματόσημα, νομίσματα και χαρτονομίσματα και τα αρχικά της κοσμούν ταχυδρομικά κουτιά, στολές και κυβερνητικές πινακίδες σε όλη την χώρα. Η αλλαγή όλων αυτών θα είναι ένα τεράστιο έργο, που πιθανότατα θα διαρκέσει αρκετά χρόνια, αν όχι δεκαετίες, και μάλιστα, που μπορεί να μην ολοκληρωθεί ποτέ.

Το βασιλικό έμβλημα

Το βασιλικό έμβλημα είναι μοναδικό για κάθε μονάρχη και αποτελείται από το όνομα και τον τίτλο του. Συνήθως εντοπίζεται σε κυβερνητικά κτίρια, στολές, βασιλικά ή κρατικά έγγραφα και αντικείμενα που σχετίζονται με τη βασιλική.

Όταν πεθάνει η Βασίλισσα, το βασιλικό έμβλημα θα μπορούσε να αντικατασταθεί με το CR. Ο λόγος για τον οποίο μόνο το πρώτο γράμμα μπορεί να αλλάξει είναι επειδή το R μπορεί να σημαίνει είτε Rex είτε Regina, τις λατινικές λέξεις για King και Queen αντίστοιχα. Ωστόσο, το επόμενο βασιλικό έμβλημα δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα.

Τα ταχυδρομικά κουτιά

Τα ταχυδρομικά κουτιά Royal Mail φέρουν αυτήν τη στιγμή σήμανση ERII, που σημαίνει Elizabeth Regina II. Το πώς θα αλλάξουν εξαρτάται από το τι θα επιλέξει ο Βασιλιάς Κάρολος.

Όταν κατασκευάζονται τα ταχυδρομικά κουτιά, τους δίνεται το σήμα της βασιλείας του μονάρχη εκείνη την εποχή, και με περισσότερα από 100.000 εκτιμώμενα κουτιά στη Βρετανία, μπορεί να χρειαστεί πολύς χρόνος για να αντικατασταθούν όλα. Το Ταχυδρομικό Μουσείο σημειώνει ότι αυτό θα συμβεί μόνο όταν προστεθούν νέες ταχυδρομικές θυρίδες. Τα παλιά δεν αλλάζουν.

Τα νομίσματα και τα χαρτονομίσματα

Σύμφωνα με το The Coin Expert, μια θυγατρική του Βασιλικού Νομισματοκοπείου, ένα νέο πορτρέτο του Καρόλου θα κυκλοφορήσει για να απεικονιστεί στο νόμισμα της χώρας. Τα νομίσματα και τα χαρτονομίσματα με το πορτρέτο της Βασίλισσας Ελισάβετ Β’ θα συνεχίσουν να εκδίδονται για το υπόλοιπο του 2022 και μπορεί και περισσότερο. Έπειτα θα κυκλοφορήσουν με το νέο πορτρέτο.

Όλα τα τρέχοντα νομίσματα και χαρτονομίσματα θα παραδοθούν σταδιακά, ενώ αναμένεται αρκετά νομίσματα με πορτρέτα της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ να παραμείνουν σε κυκλοφορία για πολλά χρόνια ακόμη. Οι τράπεζες και τα ταχυδρομεία θα εκδίδουν νομίσματα και χαρτονομίσματα νέας σχεδίασης και θα συλλέγουν τις παλαιότερες εκδόσεις, διευκολύνοντας την Βρετανία.

Σύμφωνα με το Royal.uk, τον επίσημο ιστότοπο της Βασιλικής Οικογένειας, από την εποχή του Καρόλου Β’ και μετά, αναπτύχθηκε μια παράδοση των μοναρχών να αντιπροσωπεύονται στα νομίσματα στραμμένα προς την αντίθετη κατεύθυνση από τον άμεσο προκάτοχό τους.

Η εξαίρεση σε αυτό ήταν στη σύντομη βασιλεία του Εδουάρδου VIII. Του άρεσαν τα πορτρέτα του εαυτού του στραμμένα προς τα αριστερά, παρόλο που, σύμφωνα με την παράδοση, θα έπρεπε να κοιτάζει προς τα δεξιά. Τα σχέδια για τα προτεινόμενα νομίσματα για τη βασιλεία του δείχνουν τον Εδουάρδο Η’ στραμμένο προς τα αριστερά. Η παράδοση αποκαταστάθηκε κατά τη βασιλεία του Γεωργίου ΣΤ’, με το πορτρέτο του στραμμένο προς τα αριστερά σαν να είχε στραμμένο προς τα δεξιά το πορτρέτο του Εδουάρδου Η’.

Τα Γραμματόσημα

Επίσης θα πρέπει να αλλάξουν και τα γραμματόσημα. Τα Βασιλικά Ταχυδρομεία θα πρέπει να παραγγείλουν νέα γραμματόσημα που θα φέρουν το προφίλ του Βασιλιά Καρόλου, για να αντικαταστήσουν αυτό της βασίλισσας Ελισάβετ.

Όταν τα γραμματόσημα άλλαξαν τελευταία φορά με έναν μονάρχη το 1952, κυκλοφόρησε μια σειρά που ονομάζεται Wilding Issues. Παρουσίασαν πορτρέτα που τράβηξε η Ντόροθι Ουάιλντινγκ μέσα σε μερικές εβδομάδες από τον θάνατο του Βασιλιά Γεωργίου ΣΤ’ και χρησιμοποιήθηκαν μέχρι το 1971.

Ο Εθνικός ύμνος

Με τον Κάρολο στο θρόνο, οι λέξεις στον εθνικό ύμνο θα αλλάξουν σε God save the King.

«God save our gracious King!

Long live our noble King!

God save the King!

Send him victorious,

Happy and glorious,

Long to reign over us,

God save the King.

This version was last used when the Queen’s father George VI was on the throne».

Τα διαβατήρια

Σήμερα τα διαβατήρια των Βρετανών αναφέρουν: «Ο Υπουργός Εξωτερικών της Βρετανικής Μεγαλειότητας ζητά και απαιτεί στο όνομα της Αυτής Μεγαλειότητας όλους όσους μπορεί να αφορά να επιτρέψουν στον κομιστή να περάσει ελεύθερα χωρίς άδεια ή εμπόδια και να παράσχουν στον κομιστή τη βοήθεια και προστασία που μπορεί να είναι απαραίτητη»

Αναμένεται ότι αυτό θα αλλάξει σε αρσενική αντωνυμία για τα νέα διαβατήρια. Οποιαδήποτε παλαιότερα διαβατήρια δεν έχουν τη νέα διατύπωση δεν θα επηρεαστούν και δεν θα αναγκαστούν να αλλάξουν μέχρι να ανανεωθούν.