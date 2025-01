Τζάστιν Τριντό: Η πορεία προς τη δόξα και η πτώση – Τι ακολουθεί για τον Καναδά μετά την παραίτηση

Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό, ανακοίνωσε τη Δευτέρα την παραίτησή του, δηλώνοντας πως ήρθε η στιγμή για μια «επανεκκίνηση» και ότι δεν είναι το κατάλληλο πρόσωπο για να ηγηθεί της χώρας σε νέες εκλογές, εάν ταυτόχρονα πρέπει να αντιμετωπίζει «εσωτερικές συγκρούσεις».

Ο Τριντό, που ανέλαβε την εξουσία το 2015 με υποσχέσεις για «φωτεινές ημέρες» και έγινε διεθνώς γνωστός ως σύμβολο του φιλελευθερισμού και της προοδευτικής πολιτικής, δήλωσε ότι θα παραμείνει στη θέση του πρωθυπουργού μέχρι να επιλεγεί ο διάδοχός του.

I will always fight for this country, and do what I believe is in the best interest of Canadians. pic.twitter.com/AE2nSsx5Nu — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 7, 2025



Η ανακοίνωση ήρθε έπειτα από «εξέγερση» στους κόλπους της κοινοβουλευτικής του ομάδας, που κλιμακώθηκε όταν η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομικών, Κρίστια Φρίλαντ, παραιτήθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο τον περασμένο μήνα, δημοσιεύοντας επιστολή παραίτησης που έθετε ερωτήματα για την ηγεσία του Τριντό.

Η δημοτικότητα του Τριντό έχει μειωθεί αισθητά τα τελευταία χρόνια. Όπως και άλλοι ηγέτες της Δύσης μετά την πανδημία, έχει δυσκολευτεί να ανταποκριθεί στη δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων για το υψηλό κόστος ζωής, τις αυξήσεις των επιτοκίων, τη στεγαστική κρίση και το μεταναστευτικό.

Το Φιλελεύθερο Κόμμα του Τριντό υστερεί στις δημοσκοπήσεις περισσότερο από 20 μονάδες έναντι του Συντηρητικού Κόμματος του Πιερ Πουαλιέβρ, και θα είναι δύσκολο για τον διάδοχό του να καλύψει τη διαφορά πριν από τις ομοσπονδιακές εκλογές, που πρέπει να διεξαχθούν μέχρι τον Οκτώβριο, αν και είναι πιθανό να γίνουν νωρίτερα.

«Ευχαριστώ τον Τζάστιν Τριντό για τα χρόνια υπηρεσίας του στον Καναδά και τους Καναδούς», ανέφερε η Φρίλαντ τη Δευτέρα σε ανάρτησή της στο X. «Εύχομαι σε αυτόν και την οικογένειά του το καλύτερο».

I thank Justin Trudeau for his years of service to Canada and Canadians. I wish him and his family the very best. — Chrystia Freeland (@cafreeland) January 6, 2025

Ο Τριντό δήλωσε ότι το Φιλελεύθερο Κόμμα θα διοργανώσει πανεθνικό διαγωνισμό ηγεσίας για την επιλογή του διαδόχου του, ενώ ο πρόεδρος του κόμματος, Sachit Mehra, ανέφερε στο X ότι το Εθνικό Συμβούλιο του κόμματος θα συνεδριάσει αυτήν την εβδομάδα για να ξεκινήσει τη διαδικασία.

Please see my statement below. More details on leadership race timelines and processes can be found in the Liberal Party of Canada’s Constitution: https://t.co/4afT2oDcHj pic.twitter.com/d9HR7sdLYC — Sachit Mehra (@Sachitmehra) January 6, 2025

Η πορεία του Τριντό: Η άνοδος και την πτώση

2000: Ο Τζάστιν Τριντό ήταν ήδη διάσημος από τη γέννησή του, την ημέρα των Χριστουγέννων του 1971, καθώς ήταν γιος του τότε πρωθυπουργού του Καναδά, Πιερ Έλιοτ Τριντό, και της λαμπερής συζύγου του, Μάργκαρετ. Ωστόσο, ο επικήδειος που εκφώνησε το 2000 για τον πατέρα του τον έφερε ξανά στο προσκήνιο και άφησε μια πρώτη «γεύση» των πολιτικών του φιλοδοξιών.

«Έχουμε συγκεντρωθεί από ακτή σε ακτή, από ωκεανό σε ωκεανό, ενωμένοι στη θλίψη μας για να πούμε αντίο», δήλωσε τότε ο 28χρονος Τριντό σε έναν κατάμεστο καθεδρικό ναό. «Αλλά αυτό δεν είναι το τέλος».

2008: Ως πρώην καθηγητής λυκείου, εξελέγη στο Κοινοβούλιο σε ηλικία 36 ετών.

2012: Κερδίζοντας έναν φιλανθρωπικό αγώνα πυγμαχίας απέναντι σε έναν συντηρητικό με μαύρη ζώνη στο καράτε, ενίσχυσε το πολιτικό του προφίλ και τη δημοτικότητά του.

2013: Εκείνη τη χρονιά, ο Τζάστιν Τριντό εκλέχθηκε ηγέτης του «λαβωμένου» Κόμματος των Φιλελευθέρων, το οποίο ήταν η κυρίαρχη πολιτική δύναμη της χώρας για το μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας του Καναδά, ειδικά κατά τη διάρκεια των 15 χρόνων πρωθυπουργίας του πατέρα του.

Ωστόσο, το κόμμα είχε ταλαιπωρηθεί για μια δεκαετία από ένα μεγάλο σκάνδαλο στο Κεμπέκ και από τρεις σερί ηγέτες που είχαν εξαιρετικά βιογραφικά, αλλά δεν κατάφεραν να εντυπωσιάσουν τους ψηφοφόρους.

2015: Ο Τζάστιν Τριντό έκανε δυναμική είσοδο στη διεθνή πολιτική σκηνή, ως ο νεοεκλεγμένος ηγέτης του Καναδά, παρουσιάζοντας το πρώτο ισότιμο προς τα φύλα Υπουργικό Συμβούλιο της χώρας και, όταν ρωτήθηκε γιατί έχει σημασία αυτή η ισορροπία, απάντησε με χιούμορ: «Επειδή είναι το 2015», μια απάντηση που βοήθησε να προωθήσει την προοδευτική εικόνα που θα έχτιζε την επόμενη δεκαετία.

Παρουσίασε τον εαυτό του ως φεμινιστή, περιβαλλοντολόγο και υποστηρικτή των δικαιωμάτων των προσφύγων και των ιθαγενών. Το περιοδικό Vogue τον κατέταξε στους 10 πιο «σέξι» πολιτικούς της χρονιάς, χαρακτηρίζοντας τον ως έναν «Καναδό πολιτικό-όνειρο».

2016: Παρουσίασε ένα εθνικό πρόγραμμα φορολόγησης του διοξειδίου του άνθρακα, αναγνωρίζοντας έτσι το κόστος της ρύπανσης και τη συνεκτίμηση αυτού του κόστους στην καθημερινότητα των πολιτών, περιλάμβανοντας επιστροφές χρημάτων για τους καταναλωτές.

Το σχέδιο αποτέλεσε μία από τις μεγάλες του επιτυχίες, αλλά χρησιμοποιήθηκε από τους πολιτικούς του αντιπάλους ως επιχείρημα ότι επιβάρυνε οικονομικά τους πολίτες.

2017: Μετά την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ, ο Τριντό προσπάθησε να παρουσιάσει και να αναδείξει την έντονη αντίθεση του Καναδά με τις ΗΠΑ. Όταν ο Τραμπ επέβαλε έναν προσωρινό περιορισμό στα ταξίδια στις Ηνωμένες Πολιτείες από κάποιες κυρίως μουσουλμανικές χώρες και περιορισμούς στα προγράμματα προσφύγων, ο Τριντό δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Σε αυτούς που φεύγουν από την καταπίεση, την τρομοκρατία και τον πόλεμο, οι Καναδοί θα σας καλωσορίσουν, ανεξαρτήτως της θρησκείας σας. Η ποικιλομορφία είναι η δύναμή μας».

Ωστόσο, το πρώτο σε μία σειρά από σκάνδαλα που θα πλήξουν την εικόνα του Τριντό αναδύθηκε, όταν η επιτροπή ηθικής διαπίστωσε ότι ο Τριντό παραβίασε τους κανόνες σύγκρουσης συμφερόντων το 2016 με πολυτελείς δωρεάν διακοπές που απέφυγε να δηλώσει.

2018: Ο Τζάστιν Τριντό βρέθηκε στην πρώτη γραμμή μίας αποτίμησης από τις πρώην αποικιοκρατικές χώρες, ξεκινώντας μια διαδικασία συμφιλίωσης με τους ιθαγενείς πληθυσμούς του Καναδά. Ωστόσο, κατηγορήθηκε επίσης για επίθεση σε ρεπόρτερ το 2000, μία κατηγορία που αρνήθηκε.

2019: Η φήμη του Τζάστιν Τριντό υπέστη νέο πλήγμα, όταν ο ομοσπονδιακός επίτροπος ηθικής αποφάνθηκε ότι ο Τριντό είχε προσπαθήσει να παρακάμψει, να υπονομεύσει και να δυσφημίσει την πρώην υπουργό Δικαιοσύνης και γενική εισαγγελέα του, σε σχέση με μια ποινική υπόθεση κατά της SNC-Lavalin, μιας πολυεθνικής κατασκευαστικής εταιρείας με έδρα το Μόντρεαλ.

Επίσης, βγήκαν στη δημοσιότητα φωτογραφίες και βίντεο που τον έδειχναν να φορά μαύρο ή καφέ μακιγιάζ ως φοιτητής τη δεκαετία του 1990 και ως δάσκαλος σε ένα ιδιωτικό σχολείο το 2001. Επανεξελέγη, αλλά το Κόμμα των Φιλελευθέρων έχασε την πλειοψηφία του.



2020: Κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19, ο Τζάστιν Τριντό έγινε ο πρώτος ηγέτης της Ομάδας των 7 που απομονώθηκε σε καραντίνα, μετά την επιβεβαίωση ότι η τότε σύζυγός του, Σόφι Γκρεγκουάρ Τριντό, είχε βρεθεί θετική στον COVID-19. Ο Τριντό πίεσε για αυξημένα μέτρα πρόληψης για τον περιορισμό εξάπλωσης του κορονοϊού και δέχτηκε έντονες επικρίσεις από τους συντηρητικούς αντιπάλους του, αν και τα περισσότερα από τα περιοριστικά μέτρα είχαν επιβληθεί από τις επαρχιακές κυβερνήσεις.

2021: Όταν οι δείκτες αποδοχής του ήταν ακόμη σχετικά υψηλοί, ο Τζάστιν Τριντό προκήρυξε πρόωρες εκλογές, λέγοντας ότι ήθελε μια ισχυρή εντολή για το κόμμα του, προκειμένου να ηγηθεί του Καναδά στην έξοδο από την πανδημία και στην οικονομική ανάκαμψη. Κατάφερε να κερδίσει με μικρή διαφορά, αλλά το Κόμμα των Φιλελευθέρων απέτυχε και πάλι να εξασφαλίσει την πλειοψηφία των ψήφων.

2022: Καναδοί διαδηλωτές που ήταν κατά του υποχρεωτικού εμβολιασμού παρέλυσαν την Οτάβα, την πρωτεύουσα, και αρκετά σημεία διέλευσης των συνόρων. Ο Τζάστιν Τριντό προχώρησε στην σπάνια κίνηση να κηρύξει εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης, επιτρέποντας στις Αρχές να ενεργήσουν επιθετικά για την αποκατάσταση της δημόσιας τάξης, απαγορεύοντας τις δημόσιες συναθροίσεις και περιορίζοντας τις μετακινήσεις.

Αυτή η κίνηση προκάλεσε την οργή κάποιων συντηρητικών εναντίον του, ενώ η αύξηση του κόστους της στέγασης και ο πληθωρισμός ήταν απογοητευτικά ζητήματα για τους Καναδούς όλων των πολιτικών αποχρώσεων.

2023: Σε μια συνέντευξη με τους New York Times, ο Τζάστιν Τριντό σημείωσε ότι οι άνθρωποι ήταν θυμωμένοι. «Είναι πραγματικά χάλια αυτή τη στιγμή. Σαν τα πάντα να είναι χάλια για τους ανθρώπους, ακόμη και στον Καναδά. Πρέπει να είμαστε ευγενικοί και καλοί, αλλά, ρε φίλε, ο κόσμος είναι θυμωμένος».

Ενώ αντιμετώπιζε την οργή του κόσμου για το κόστος της στέγασης και την υψηλά ποσοστά ανεργίας, ο Τριντό είχε επίσης τριβές με την Ινδία, κατηγορώντας «πράκτορες της ινδικής κυβέρνησης» ότι διέπραξαν τη δολοφονία ενός ηγέτη της σιχ κοινότητας στη Βρετανική Κολομβία.

2024: Η κυβέρνηση του Τζάστιν Τριντό έχασε λίγο έδαφος όταν το αριστερό Νέο Δημοκρατικό Κόμμα (NDP) στέρησε από τους Φιλελεύθερους την εγγυημένη υποστήριξη που χρειαζόταν για να περάσουν νομοθεσίες. Τον Οκτώβριο, ο Τριντό δήλωσε ότι αυστηροποιεί τις πολιτικές μετανάστευσης του Καναδά, μετά την υποδοχή σχεδόν τριών εκατομμυρίων ανθρώπων τα τελευταία τρία χρόνια, κάτι που είχε προκαλέσει πίεση στο εθνικό υγειονομικό σύστημα και άλλες υπηρεσίες της χώρας, μια κίνηση που θεωρήθηκε παραδοχή ότι η πολιτική του δεν είχε λειτουργήσει. Τον Δεκέμβριο, η υπουργός Οικονομικών και αναπληρώτρια πρωθυπουργός, Κριστία Φρίλαντ, παραιτήθηκε ξαφνικά.

Ποιοι είναι οι πιθανοί υποψήφιοι για να διαδεχθούν τον Τριντό;

Περιλαμβάνουν τον υπουργό Οικονομικών Dominic LeBlanc, την υπουργό Εξωτερικών Mélanie Joly, τον υπουργό Καινοτομίας François-Philippe Champagne και η πρώην υπουργός Οικονομικών Chrystia Freeland. Υπάρχουν επίσης αρκετοί πιθανοί αουτσάιντερ που θα μπορούσαν να σκέφτονται να είναι υποψήφιοι στην κούρσα διαδοχής: η Κρίστι Κλαρκ, πρώην πρωθυπουργός της Βρετανικής Κολομβίας, και ο Μαρκ Κάρνεϊ, ο πρώην διοικητής της Τράπεζας του Καναδά και της Τράπεζας της Αγγλίας.

Ποιες προκλήσεις θα αντιμετωπίσει ο διάδοχος του Τριντό;

Ο επόμενος ηγέτης θα κληρονομήσει έναν μακρύ κατάλογο προκλήσεων: την υψηλή τιμή των αγαθών, την έλλειψη κατοικιών, ένα καναδικό κοινό που φαίνεται να έχει στριμώξει τους Φιλελεύθερους έπειτα από σχεδόν μια δεκαετία στην εξουσία και έναν νέο πρόεδρο των ΗΠΑ που έχει υποσχεθεί δασμούς.

