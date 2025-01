Έλον Μασκ: Απέκλεισε δημοσιογράφο στο «Χ» λόγω άρθρου για το… alter ego του ιδιοκτήτη της Tesla – Ο Adrian Dittman και οι υποψίες

Μια νέα αντιπαράθεση με πρωταγωνιστή τον Έλον Μασκ απασχολεί τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, καθώς το X φέρεται να απέκλεισε προσωρινά τη δημοσιογράφο Jacqueline Sweet, η οποία έβαλε τέλος σε εικασίες ότι ο δισεκατομμυριούχος χρησιμοποιούσε έναν fake λογαριασμό για να υπερασπίζεται τον εαυτό του.

Παράλληλα, η πρόσβαση στο άρθρο της Sweet, που δημοσιεύθηκε στο Spectator, έχουν περιοριστεί στην πλατφόρμα.

Οι φήμες ξεκίνησαν όταν ο λογαριασμός με το όνομα Adrian Dittman, που εμφανίστηκε στο X το 2021, φαινόταν να υπερασπίζεται συχνά τον Μασκ.

Η ομοιότητα στη φωνή και τον τόνο του Dittman με τον ίδιο τον Μασκ τράβηξε την προσοχή των χρηστών της πλατφόρμας, με αρκετούς να εικάζουν ότι ο πιο πλούσιος άνθρωπος του κόσμου και «δεξί χέρι» του Τραμπ κρυβόταν πίσω από τον συγκεκριμένο λογαριασμό.

Ωστόσο, η δημοσιογράφος Jacqueline Sweet του Spectator διεξήγαγε έρευνα και ανακάλυψε ότι ο Dittman είναι πραγματικό πρόσωπο που ζει στα Φίτζι.

Not only is Adrian Dittman’s accent different from Elon Musk’s accent, they write completely differently. Here’s Dittman writing allot for a lot, one of many things he does in writing that Elon does not do.

Embarrassing how many news outlets are running w/ the theory that it's…

