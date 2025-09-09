Τυνησία: Επίθεση με drone σε σκάφος της αποστολής «Flotilla for Gaza» – Δεν υπήρξαν τραυματισμοί

Enikos Newsroom

διεθνή

Ένα από τα σκάφη της διεθνούς πρωτοβουλίας Global Sumud Flotilla for Gaza φέρεται να δέχθηκε επίθεση από ύποπτο μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone), ενώ βρισκόταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι Σιντί Μπου Σαΐντ της Τυνησίας. Η πληροφορία έγινε γνωστή μέσα από επίσημη ανακοίνωση της αποστολής.

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, το σκάφος μετέφερε μέλη της οργανωτικής επιτροπής της πρωτοβουλίας, η οποία έχει στόχο την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα μέσω πολιτικών πλοίων.

Η ενέργεια αυτή εντάσσεται στη διεθνή προσπάθεια να ενισχυθεί ο πληθυσμός της περιοχής που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λόγω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης.

Παρά την επίθεση, όλοι οι επιβαίνοντες και τα μέλη του πληρώματος είναι καλά στην υγεία τους, γεγονός που επιβεβαιώθηκε και στην ανακοίνωση της αποστολής.

