Τύχη βουνό: Αγόρασε μεταχειρισμένο κουμπαρά και ανακάλυψε ότι είχε μέσα περίπου 2.000 ευρώ

  • Μια γυναίκα στάθηκε εξαιρετικά τυχερή όταν αγόρασε έναν μεταχειρισμένο κουμπαρά, καθώς αποδείχθηκε ότι ήταν γεμάτος μετρητά.
  • Η Katrina αγόρασε τον «vintage» κουμπαρά στο Goodwill έναντι 10,99 δολαρίων και ανακάλυψε μέσα του 2.028 δολάρια (1,741 ευρώ).
  • Το περιστατικό, που έγινε viral στο TikTok, προκάλεσε ενθουσιασμό, με πολλούς σχολιαστές να την προτρέπουν να κρατήσει τα χρήματα, ενώ παρόμοιες ανακαλύψεις έχουν γίνει και στο παρελθόν.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Το να περιηγείσαι σε ένα μαγαζί με μεταχειρισμένα για να ανακαλύψεις ευκαιρίες και «θησαυρούς» είναι από μόνο του μια συναρπαστική εμπειρία. Όμως μια γυναίκα στάθηκε εξαιρετικά τυχερή όταν αγόρασε έναν κουμπαρά, καθώς αποδείχθηκε ότι ήταν… γεμάτος μετρητά.

Η γυναίκα, ανέβασε ένα βίντεο στο TikTok το περασμένο Σαββατοκύριακο, δείχνοντας έναν κουμπαρά που πολλοί στο διαδίκτυο χαρακτήρισαν ως «άσχημο και τρομακτικό». Πράγματι, το μικρό ροζ γουρουνάκι είναι κάπως περίεργο, με τα 3D ζωγραφισμένα λουλούδια του, τα μεγάλα μάτια και το αστείο χαμόγελό του — αλλά αυτό είναι το λιγότερο σημαντικό.

Στο βίντεό της, το οποίο έχει πλέον ξεπεράσει τις 200.000 προβολές, η Katrina ανέφερε ότι αγόρασε τον «vintage» κουμπαρά στο Goodwill έναντι μόλις 10,99 δολαρίων. «Ήταν πάνω στο καρότσι που μόλις είχε βγάλει μια υπάλληλος και το άρπαξα κατευθείαν από εκεί», είπε. Έδειξε ότι ο κουμπαράς είχε το πώμα του στη θέση του τη στιγμή της αγοράς και, όταν τελικά το αφαίρεσε, ανακάλυψε οκτώ πλαστικές σακουλίτσες δεμένες μεταξύ τους και ένα μάτσο χαρτονομίσματα που συνολικά έφταναν τα 2.028 δολάρια (1,741 ευρώ).

@miles8katrina Answer to all yalls questions! #piggybank #thrifted #goodwillfinds ♬ original sound – Miles8Katrina

Η Katrina εξήγησε ότι τα χρήματα ήταν διπλωμένα και συγκρατημένα με λαστιχάκια για τα μαλλιά. «Βρίσκω συχνά διάφορα περίεργα πράγματα, αλλά ποτέ δεν έχω βρει τόσα χρήματα, οπότε είμαι πανευτυχής. Το thrifting μου προφανώς αποδίδει», είπε ενθουσιασμένη στο βίντεό της.

«Αρχικά σκόπευα να πουλήσω αυτόν τον κουμπαρά, αλλά τώρα δεν χρειάζεται γιατί έχω όλα αυτά τα χρήματα». Εκατοντάδες σχολιαστές κάτω από το βίντεο ήταν εξίσου ενθουσιασμένοι με την τύχη της.

«Ως πρώην διευθύντρια του Goodwill, η υπάλληλος έπρεπε να είχε ελέγξει από πού ερχόταν αυτός ο θόρυβος πριν το βγάλει προς πώληση. Αλλά δικό τους το λάθος! Τυχερή εσύ!» «Μην καλέσεις το κατάστημα. Τα χρήματα είναι δικά σου. Κάνε ό,τι θέλεις.»

«Ήσουν ευλογημένη… μην επιστρέφεις τις ευλογίες σου.»

@miles8katrina #thriftstorefinds #piggybank #thriftingfinds #goodwillfinds ♬ original sound – Miles8Katrina

Δεν είναι η πρώτη φορά που ένας έξυπνος «κυνηγός» μεταχειρισμένων κάνει μεγάλη ανακάλυψη.   Ένας κάτοικος του Ιλινόις ανακάλυψε ότι ένα πιάτο του Goodwill που αγόρασε για 4,99 δολάρια ήταν στην πραγματικότητα κινεζικό \πιάτο του 18ου αιώνα, αξίας περίπου 4.400 δολαρίων. «Ήξερα μέσα σε πέντε λεπτά ότι είχα βρει κάτι πολύτιμο», είχε πει στο Newsweek. «Μόνο δύο τέτοια έχουν πουληθεί τα τελευταία 50 χρόνια σε δημοπρασίες.»

 

