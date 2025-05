Τσεχία: Παραιτήθηκε ο υπουργός Δικαιοσύνης μετά το δώρο των 40 εκατ. ευρώ σε bitcoin από πρώην κατάδικο προς το υπουργείο του

Ο υπουργός Δικαιοσύνης της Τσεχίας Πάβελ Μπλάζεκ υπέβαλε την παραίτησή του την Παρασκευή (30/5), αφού το υπουργείο του έλαβε ένα δώρο ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ σε bitcoin που ανήκαν σε έναν έμπορο ναρκωτικών.

Συγκεκριμένα, το υπουργείο έλαβε το ποσό αυτό από έναν άνδρα που είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών για κατάχρηση, διακίνηση ναρκωτικών και παράνομη οπλοκατοχή. Ο άνδρας αυτός αποφυλακίστηκε το 2021.

Στη συνέχεια, το υπουργείο πούλησε τα κρυπτονομίσματα σε δημοπρασία, εισπράττοντας περίπου 40 εκατ. ευρώ.

🚨 Minister of Justice Pavel Blažek (ODS) has resigned after a police investigation was launched into his ministry receiving a gift of €40 million in bitcoin from a convicted drug trafficker. pic.twitter.com/UbLd945PX9

— Czechia Elects (@CzechiaElects) May 30, 2025