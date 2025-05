Λύθηκε το μυστήριο με το μαυρισμένο μάτι του Έλον Μασκ – «Ο γιος μου το έκανε, δεν ήμουν κάπου κοντά στη Γαλλία»

Ο Έλον Μασκ εμφανίστηκε μελανιασμένος στο Οβάλ Γραφείο και εξήγησε ότι για το μαυρισμένο μάτι του ευθυνόταν ο 5χρονος γιος του, που τον γρονθοκόπησε στο πρόσωπο ενώ έπαιζαν.

Το εμφανώς μαυρισμένο, δεξί μάτι του επιχειρηματία δεν ξέφυγε από την προσοχή των δημοσιογράφων. Όταν τον ρώτησαν πώς τραυματίστηκε, εκείνος απάντησε ότι «σαχλαμάριζε» με τον γιο του, τον Χ. «Και του είπα, άντε λοιπόν, χτύπα με στο πρόσωπο. Και εκείνος το έκανε».

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρενέβη. «Ο Χ το έκανε αυτό; Ο Χ θα μπορούσε να το κάνει. Αν τον ξέρατε…»

Όταν τον ρώτησαν πρώτη φορά για τη μελανιά, ο Μασκ προσπάθησε να την υποβαθμίσει, με το σύνηθες αινιγματικό χιούμορ του. «Δεν ήμουν κάπου κοντά στη Γαλλία» σχολίασε, αναφερόμενος στο πρόσφατο επεισόδιο του γαλλικού προεδρικού ζεύγους.

Ο Μασκ είπε ότι δεν πόνεσε ιδιαίτερα όταν δέχτηκε τη γροθιά του παιδιού, όμως αργότερα το μάτι του μελάνιασε.

