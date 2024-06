Τρόμος στον αέρα: Airbus έπεσε σε καταιγίδα από χαλάζι – Διαλύθηκε το ρύγχος του αεροπλάνου – ΦΩΤΟ

Σοβαρές ζημιές υπέστη το ρύγχος ενός γιγάντιου Airbus το οποίο κομματιάστηκε, ενώ κάποια από τα παράθυρά του έσπασαν, όταν το αεροσκάφος έπεσε ξαφνικά σε μια τρομερή χαλαζόπτωση και αναγκάστηκε να περάσει από μέσα της.

Οι συγκλονιστικές εικόνες δείχνουν τα καταστροφικά επακόλουθα της «πτήσης από την κόλαση», καθώς οι τρομοκρατημένοι επιβάτες έμειναν να παλεύουν ενάντια στις αναταράξεις, ενώ αντικείμενα στο αεροπλάνο φέρονται να πετάχτηκαν μέσα στην καμπίνα.

Το 23 ετών Airbus A320 υπέσρτη τις ζημιές, όταν ξαφνικά πέρασε μέσα από μία καταιγίδα με χαλάζι την οποία τα ραντάρ καιρού δεν μπόρεσαν να εντοπίσουν. Η περιπέτεια εκτυλίχθηκε μέσα σε δύο λεπτά, όταν το αεροπλάνο ήταν σε ύψος 19.685 ποδών.

Ο πιλότος καταφερε μόνο να στείλει ένα απεγνωσμένο σήμα κινδύνου. Καθώς το αεροπλάνο πετούσε πάνω από το Χάρτμπεργκ της Αυστρίας, μέσα στην άγρια χαλαζόπτωση, ο κυβερνήτης πάλευε ενάντια στις δύσκολες συνθήκες. Οι επιβαίνοντες δήλωσαν ότι ένιωσαν ενοχλητικές αναταράξεις, καθώς η χαλαζόπτωση έπληξε το Airbus της Austrian Airlines.

Οι έκπληκτοι επιβάτες δήλωσαν ότι άκουγαν τον δυνατό ήχο του καιρού να σπάει πάνω στο αεροπλάνο. Ανατριχιαστικές φωτογραφίες έδειξαν τα επακόλουθα της εφιαλτικής πτήσης, καθώς το μπροστινό ρύγχος έγινε κομμάτια με το υλικό από ανθρακονήματα να εξαφανίζεται.

Τα μπροστινά παρμπρίζ ράγισαν, και οι ρωγμές δεν επέτρεπαν στους πιλότους να βλέπουν έξω από το πιλοτήριο. Θραύσματα γυαλιού έπεσαν στο Airbus, καθώς αρκετά από τα πάνελ του αεροσκάφους υπέστησαν σοβαρές ζημιές, λόγω της καταιγίδας. Στο εσωτερικό του αεροπλάνου, υπήρξαν αναφορές για αντικείμενα που πετάχτηκαν σε όλη την καμπίνα, με απ[οτέλεσμα οι επβάτες να ζήσουν σκηνές τρόμου.

Ως εκ θαύματος, το αεροπλάνο μπόρεσε να προσγειωθεί με ασφάλεια, όπως είχε προγραμματιστεί, στο αεροδρόμιο Vienna-Schwechat.

#Vienna #Austria An Austrian Airlines #A320 Reg: OE-LBM was severely damaged by a #hailstorm while on approach to #ViennaAirport in #Austria.

The airline said in a statement, “On today’s flight OS434 from Palma de Mallorca to Vienna, an Airbus A320 aircraft was damaged by hail.… pic.twitter.com/1DPXcbWhg5

— SLCScanner (@SLCScanner) June 9, 2024