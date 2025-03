Τρόμος στην Γερμανία: Δύο νεκροί και πολλοί τραυματίες από αυτοκίνητο που έπεσε σε πεζούς στο Μάνχαϊμ – Συνελήφθη ο οδηγός, συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας

Η δημόσια ασφάλεια παραμένει ζητούμενο στην Γερμανία, μετά την νέα πτώση αυτοκινήτου σε πεζούς, αυτή την φορά στην πόλη Μάνχαϊμ, με την εφημερίδα Bild να κάνει λόγο για 2 νεκρούς και 25 τραυματίες και την αστυνομία να συνεχίζει τις έρευνες παρά την σύλληψη ενός ατόμου για το γεγονός.

Το αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος ανθρώπων στη δυτικογερμανική πόλη Μανχάιμ τη Δευτέρα, σκοτώνοντας τουλάχιστον δύο ανθρώπους, τραυματίζοντας πολλούς άλλους και επισκιάζοντας τους καρναβαλικούς εορτασμούς στην περιοχή, όπου πάντως η αστυνομία βρισκόταν σε επιφυλακή για επιθέσεις ασφαλείας.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας, προσθέτοντας ότι δεν είναι σαφές αν υπάρχουν και άλλοι ύποπτοι. Η αστυνομία απηύθυνε έκκληση στο κοινό να μείνει μακριά από το κέντρο της πόλης, όπου οι αρχές ασφαλείας και οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών έστησαν μεγάλη επιχείρησης έρευνας, και διάσωσης.

Car driver who plowed into people in Manheim arrested — local media pic.twitter.com/lxNrHJGztI

«Άνθρωποι βρέθηκαν πεσμένοι στο έδαφος και σε τουλάχιστον δύο άτομα έγιναν προσπάθειες ανάνηψης» δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο Reuters. Η εφημερίδα Bild ανέφερε ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 25 τραυματίστηκαν, επικαλούμενη πηγές ασφαλείας.

Ένα άψυχο άτομο καλυμμένο με μουσαμά ήταν κοντά σε μια στάση του τραμ. Το προσωπικό των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης περιέθαλψε πολλούς τραυματίες στο δρόμο. Μετά το ατύχημα ή την επίθεση στο κέντρο της πόλης του Μάνχαϊμ, συνολικά τρία άτομα που τραυματίστηκαν νοσηλεύονται στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο. Δύο ενήλικες και ένα παιδί φέρονται να είναι σοβαρά τραυματισμένοι και νοσηλεύονται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, σύμφωνα με το νοσοκομείο.

Δεν είναι σαφές αν ο οδηγός ενήργησε σκόπιμα ή αν υπήρχε κάποια σχέση με τους εορτασμούς του καρναβαλιού της Γερμανίας, οι οποίοι κορυφώθηκαν την Καθαρά Δευτέρα με πολλές παρελάσεις, αν και όχι στο Μανχάιμ, το οποίο πραγματοποίησε την κύρια αποκριάτικη εκδήλωσή του, χθες, την Κυριακή.

Ένα μαύρο αυτοκίνητο, έπεσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω σε μια ομάδα ανθρώπων, που κινούνταν από την κεντρική πλατεία Paradeplatz προς τον πύργο νερού, το τοπόσημο της πόλης, ανέφερε ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Mannheim24.

Σύμφωνα με πληροφορίες της BILD, ο οδηγός του αυτοκινήτου έχει συλληφθεί. Η αστυνομία κατέσχεσε ένα όχημα. Ο άνδρας λέγεται ότι είναι Γερμανός. Ο φερόμενος ως οδηγός του αυτοκινήτου τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε και αυτός στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται ελαφρά τραυματισμένος. Σύμφωνα με την BILD έχει γερμανική υπηκοότητα και είναι 40 ετών.

Στην περιοχή του περιστατικού βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, καθώς οι αρχές δεν μπορούν να αποκλείσουν το ενδεχόμενο να υπήρχαν περισσότεροι δράστες. Ζητούν δε από τους πολίτες να αποφεύγουν το κέντρο της πόλης.

Σχεδόν όλοι οι δρόμοι στο κέντρο της πόλης είναι κλειστοί. Όλοι οι δρόμοι και οι γέφυρες που οδηγούν έξω από την πόλη ελέγχονται από αστυνομικούς με πολυβόλα, ενώ ένα ελικόπτερο κάνει κύκλους πάνω από το Μάνχαϊμ.

Η ασφάλεια αποτελεί βασική ανησυχία στη Γερμανία μετά από μια σειρά βίαιων επιθέσεων τις τελευταίες εβδομάδες, συμπεριλαμβανομένων των θανατηφόρων εμβολισμών με αυτοκίνητα στο Μαγδεμβούργο τον Δεκέμβριο και στο Μόναχο τον περασμένο μήνα, καθώς και ενός μαχαιρώματος στο Μανχάιμ τον Μάιο του 2024.

Η αστυνομία βρισκόταν σε ύψιστη επιφυλακή για τις φετινές καρναβαλικές παρελάσεις, αφού λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που συνδέονται με τη μαχητική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος καλούσαν σε επιθέσεις κατά των εκδηλώσεων στην Κολωνία και τη Νυρεμβέργη.

Η υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας Νάνσι Φέιζερ ακύρωσε την παρουσία της στην παρέλαση της Κολωνίας τη Δευτέρα, τη μεγαλύτερη της Γερμανίας, λόγω των γεγονότων στο Μανχάιμ, δήλωσε εκπρόσωπος της υπουργού.

Η Καθαρά Δευτέρα, το αποκορύφωμα της ετήσιας καρναβαλικής περιόδου που γιορτάζεται στις κυρίως καθολικές δυτικές και νότιες περιοχές της Γερμανίας, περιλαμβάνει παρελάσεις αρμάτων που συχνά περιλαμβάνουν κωμικές ή σατιρικές αναφορές στην επικαιρότητα.

