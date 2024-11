Τροχαίο-σοκ για Cybertruck: Σώθηκαν από θαύμα οι 4 επιβάτες του – Άμορφη μάζα σιδερικών το φορτηγάκι της Tesla

Τέσσερις άνθρωποι επέζησαν ως εκ θαύματος έπειτα από ένα τροχαίο-σοκ στο Μεξικό, κατά το οποίο ένα Tesla Cybertruck καταστράφηκε ολοσχερώς.

Το ηλεκτρικό SUV της Tesla από ανοξείδωτο ατσάλι αναποδογύρισε αφού πρώτα προσέκρουσε σε ένα άγαλμα σε δρόμο στη Γκουανταλαχάρα του Χαλίσκο. Από την σύγκρουση μια 18χρονη εκσφενδονίστηκε από το όχημα σύμφωνα με το τοπικό πρακτορείο Monclova.

Οι υπόλοιποι τρεις επιβάτες του Cybertruck παγιδεύτηκαν μέσα στα συντρίμμια του φορτηγού βάρους 6.800 κιλών μέχρι να τους απεγκλωβίσουν τα σωστικά συνεργεία, που έσπευσαν στο σημείο.

Οι τρεις που απεγκλωβίστηκαν (μία 16χρονη και δύο άνδρες, ηλικίας 50 και 60 ετών) μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι εσπευσμένα στο νοσοκομείο δήλωσαν οι αρχές.

«Το άτομο που πετάχτηκε έξω είναι σε σοβαρή κατάσταση», δήλωσε ο επικεφαλής της πυροσβεστικής Daniel Curiel Mendoza, προσθέτοντας ότι η έφηβη παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση.

Φωτογραφίες και βίντεο από το ατύχημα δείχνουν το αναποδογυρισμένο και παραμορφωμένο Cybertruck, με κομμάτια από το ατσάλινο αμάξωμά του διασκορπισμένα σε όλον τον δρόμο.

Παρά τις σοβαρές ζημιές, ο ιδρυτής της Tesla, Έλον Μάσκ, υπερηφανεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την ανθεκτικότητα του φορτηγού, μετά τις αναφορές που έγιναν γνωστές ότι κανείς δεν είχε σκοτωθεί.

«Cybertruck – πιο σκληρό και από σακούλα με καρφιά», έγραψε ο δισεκατομμυριούχος στο X, καθώς έκανε retweet φωτογραφίες του διαλυμένου οχήματος.

Cybertruck is tougher than a bag of nails https://t.co/vEHBjSpgE7

— Elon Musk (@elonmusk) November 2, 2024