Φρίκη στο Εδιμβούργο: Σήκωσαν κομμένο κεφάλι ανθρώπου από τον δρόμο – Νόμιζαν ότι ήταν στολή του Halloween

Φρικιαστικό περιστατικό στο Εδιμβούργο, καθώς κάποιοι πολίτες που γιόρταζαν το Halloween στην πρωτεύουσα της Σκωτίας, περπατώντας στον δρόμο, βρήκαν και σήκωσαν ένα κεφάλι που πίστευαν ότι είναι μάσκα από κάποια στολή, αλλά τελικά άνηκε σε άνθρωπο που διαμελίστηκε.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το κεφάλι ανήκει σε έναν συνταξιούχο, που χτυπήθηκε από ένα μονώροφο λεωφορείο στο Cowgate γύρω στις 7.25 μ.μ., με τις γραφικές εικόνες και τα βίντεο από τα επακόλουθα να μοιράζονται στο διαδίκτυο.

Σε ένα τέτοιο βίντεο, που έφερε στο φως η MailOnline, φαίνεται μια ομάδα νεαρών με φανταχτερές στολές να αντιδρούν όταν βρίσκουν στο δρόμο αυτό που φαίνεται να είναι ένα αποκεφαλισμένο κεφάλι.

Η αστυνομία έχει ζητήσει από τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να σταματήσουν να μοιράζονται το υλικό, στο οποίο φαίνονται άνθρωποι να μπερδεύουν αρχικά το κεφάλι του άνδρα με κομμάτι από αποκριάτικη στολή.

Μετά το περιστατικό, στο οποίο ο ανώνυμος άνδρας πιστεύεται ότι σκοτώθηκε ακαριαία, η αστυνομία διέταξε να κλείσουν τα νυχτερινά κέντρα και τα μπαρ της περιοχής και οι φοιτητές απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους.

