Τραγωδία στο Ορλάντο σε εκδήλωση για το Halloween – Τουλάχιστον 2 νεκροί και 6 τραυματίες από πυροβολισμούς

Το κέντρο της πόλης του Ορλάντο μετατράπηκε σε μια μεγάλη σκηνή χάους, νωρίς το πρωί της Παρασκευής, όταν ξέσπασαν πυροβολισμοί κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων για το Halloween.

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ έξι ακόμα τραυματίστηκαν σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση, αναφέρουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στην περιοχή «The Block», η οποία αποτελείται από επτά νυχτερινά κέντρα, όπου εκατοντάδες άτομα γιόρταζαν το Halloween φορώντας εντυπωσιακά κοστούμια για έναν διαγωνισμό με χρηματικό έπαθλο.

Ο δράστης, ένας 17χρονος με το όνομα Τζέιλεν Ντουέιν Έντγκαρ, άνοιξε πυρ. Ο Έντγκαρ συνελήφθη αμέσως από την αστυνομία, αφού πυροβόλησε για δεύτερη φορά.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο Έντγκαρ δεν φαίνεται να είχε μπει σε κάποιο από τα κλαμπ πριν από το περιστατικό, και οι Αρχές τον θεωρούν τον μοναδικό ύποπτο. Το όπλο που χρησιμοποίησε ήταν ένα πιστόλι.

🚨 BREAKING: Mass shooting in Orlando, Florida ☠️ A suspect is in custody after witnesses reported a fight breaking out over a woman.

Thousands had gathered for Halloween celebrations, now overshadowed by tragedy.

📍#Orlando | #Florida pic.twitter.com/YSAScRJYhw

— 𝕾𝖙𝖆𝖗𝖑𝖎𝖌𝖍𝖙 𝖌𝖎𝖗𝖑 (@StarlitGrl) November 1, 2024